ЦБ Израиля объявил о продаже валюты для укрепления шекеля

Центральный банк Израиля сообщил о продаже иностранной валюты на сумму до $30 млрд, чтобы «смягчить волатильность обменного курса шекеля» и обеспечить необходимую ликвидность для нормальной работы рынков. Ранее стало известно, что курс израильского шекеля упал до минимального значения с 2016 года.

Статья по теме: Эскалация на Ближнем Востоке сильно бьет по Байдену

«Банк Израиля объявляет о программе продажи иностранной валюты на сумму до 30 миллиардов долларов. Банк будет работать на рынке в предстоящий период, чтобы смягчить волатильность обменного курса шекеля и обеспечить необходимую ликвидность для дальнейшего надлежащего функционирования рынков», — говорится в сообщении регулятора.

Израильский шекель достиг минимального значения с 2016 года, пишет Financial Times. Курс национальной валюты к доллару упал более чем на 2%. По данным investing.com на 16:00 мск, шекель торгуется на уровне 3,94 шекеля за $1.

