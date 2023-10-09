Эскалация на Ближнем Востоке сильно бьет по Байдену

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль, пишет NBC News, показали не только просчеты и неэффективность израильских спецслужб, но и вновь поставили, что называется ребром, вопрос об эффективности внешней политики США и, в первую очередь, о соотношении между затраченными средствами и силами и полученными результатами.

Кроме этого, очередная война между палестинцами и израильтянами бьет лично по президенту Байдену, который часто публично утверждает, что его международная политика делает мир более безопасным и спокойным. Естественно, в этом отношении война на руку республиканцам, противникам действующего американского президента, и дает им лишний повод для критики в его адрес.

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Напомним, Байден считает, что очень много сделал для того, чтобы помирить Израиль с арабами. Сейчас они с госсекретарем Энтони Блинкеном пытаются убедить Израиль и Саудовскую Аравию нормализовать отношения, но именно по этой инициативе сильнее всего и ударили события на Ближнем Востоке.

«Байденовская администрация потратила уйму сил на достижение соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией (КСА), - говорит бывший сотрудник ЦРУ и специалист по Ближнему Востоку Брюс Ридель. - Но сейчас этой самой нормализации, похоже, пришел конец. Как только появятся снимки сотен жертв среди палестинцев, включая женщин и детей, саудовцы откажутся от нормализации отношений».

Естественно, республиканцы не преминули обвинить Джо Байдена в грубых просчетах во внешней политикее. Дональд Трамп припомнил Белому дому разморозку 6 млрд долларов нефтяных доходов Ирана, который всегда финансировал ХАМАС (Тегеран в обмен на деньги отпустил 5 задержанных американцев).

Сейчас противники Байдена часто говорят об этих 6 миллиардах, хотя нет никаких доказательств того, что ими финансировалось нападение боевиков ХАМАС. Кстати, одним из пунктов соглашения было непременное использование их на закупки лекарств, продовольствия и прочие гуманитарные цели.

«Эти деньги не имеют ничего общего с ужасными атаками, - написала в соцсетях официальный представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон. - Сейчас не время распространять дезинформацию».

С другой стороны, президент ИРИ Ибрахим Раиси заявил в интервью NBC News, что иранское правительство будет само решать, как и на что тратить «нефтяные» миллиарды.

Арабские страны вместе с Израилем требуют от президента Байдена ужесточить позицию по отношению к Ирану, с которым он пытается восстановить ядерную сделку, подписанную, кстати, в 2015 году, когда он еще был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Трамп, напомним, в 2018 году в одностороннем порядке из этой сделки вышел.

В субботу¸ 7 октября, губернатор Флориды и претендент на выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года Рон Десантис обвинил Байдена в том, что он чересчур мягок по отношению к Ирану и помогает ему зарабатывать на нефти.

В субботу утром Джо Байден переговорил по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. В тот же день он сделал заявление, в котором заявил о неизменности всесторонней поддержки Израиля и предупредил «врагов Израиля», что не нужно пытаться воспользоваться нападением ХАМАС.

Кстати, давняя дружба с Биньямином Нетаньяху тоже является сейчас для Джо Байдена проблемой. Израильский премьер возражал против ядерной сделки по Ирану и хвалил Трампа за «смелое решение» о выходе из этого соглашения. Он не скрывал радости и после решения Дональда Трампа перенести в 2018 году посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

Можно вспомнить и то, что еще во времена своего вице-президентства Байден как минимум однажды заявил, что они с Нетаньяху «друзья». Однако в начале 2023 года между «друзьями» пробежала черная кошка. Джо Байден публично раскритиковал в марте юридическую реформу израильского премьера, которая поставила еврейское государство почти на грань социального взрыва и гражданской войны, и даже заявил, что едва ли в ближайшем будущем пригласит Биньямина Нетаньяху в Белый дом.

Задача президента Байдена в отношениях с главой израильского правительства была сложной до 7 октября, но после нападения ХАМАС она стала намного труднее. Ему предстоит проявить чудеса ловкости, чтобы выиграть президентские выборы у республиканцев, которые сейчас энергично стараются представить его внешнюю политику как сплошную череду просчетов и неудач.

Сам Байден, однако, в своих дипломатических способностях, похоже, нисколько не сомневается.

«Скажу сейчас то, что понравится не всем, - недавно заявил президент США. - По-моему, я разбираюсь в американской внешней политике не меньше, чем Генри Киссинджер. Я занимался ей всю свою жизнь, последние… 270 лет».