Узбекистан заявил о планах по закупкам российского газа на долгосрочной основе

Узбекистан в рамках официального визита президента республики в Россию начал проведение переговоров с холдингом «Газпром» по вопросу поставок природного газа на долгосрочной основе.

Об этом рассказал министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов, передает «Интерфакс».

«Мы с "Газпромом" начали переговоры о заключении среднесрочных и долгосрочных контрактов по поставкам газа», — заявил Мирзамахмудов в интервью местному телеканалу «Узбекистан 24».

В субботу, 7 октября, президенты РФ, Казахстана, Узбекистана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан.

Договор купли-продажи газа между АО «УзГазтрейд» и ООО «Газпром экспорт» сроком на два года был заключен в июне, его подписали министр энергетики Узбекистана и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Поставки планируется начать в четвертом квартале 2023-го. По данным Минэнерго Узбекистана, объем закупок составит 9 млн кубометров в сутки, или примерно 2,8 млрд кубометров в год.

Газ из РФ поставляется в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов «Средняя Азия — Центр» через территорию Казахстана.