В Кремле указали на опасность обострения палестино-израильского конфликта

В Кремле с тревогой наблюдают за обострением палестино-израильского конфликта, который является опасным для региона из-за угрозы потенциального разрастания.

Об этом заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что происходит вокруг Израиля, на Ближнем Востоке. Эта ситуация потенциально опасна разрастанием, и поэтому, конечно, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни», — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля рассказал, что российские дипломаты в Израиле работают круглые сутки в напряженном режиме. На данный момент информации о пострадавших гражданах РФ нет, отметил он. Москва также находится в контакте с властями Палестины, где проживает много россиян, добавил Дмитрий Песков.

Бои в израильских городах между тем завершились, передает «РИА Новости». Населенные пункты вдоль границ с сектором Газа находятся под контролем израильских военных. Из сектора Газа выпущено более 4,4 тысячи ракет, рассказали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Там допустили, что в городах еще остались вооруженные лица. По данным издания Haaretz, перестрелка идет на территории сельскохозяйственной коммуны Саад вблизи граничащего с сектором Газа города Сдерот.