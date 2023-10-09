В Московском планетарии состоится премьера космическо-симфонического шоу «Киновселенная | От Морриконе до Циммера»

Саундреки Эннио Морриконе, Эдуарда Артемьева, Андрея Петрова, Владимира Дашкевича и Ханса Циммера будут сопровождаться уникальными съемками с космических видеотелескопов, графическим видеорядом, созданным художниками-аниматорами Московского планетария и «Роскосмоса», а также видеоконтентом, сгенерированным ИИ. Великую музыку к культовым фильмам исполнит ансамбль Three Sticks, основанный солистами Московской государственной филармонии, выпускниками Московской государственной консерватории им. Чайковского и Консерватории Сан-Франциско Семёном Хананаевым, Александром Выборновым и Андреем Коваленко. Благодаря сложной мультимедийной декорации зрители смогут заново открыть для себя музыкальные шедевры к таким фильмам, как «Хороший, плохой, злой», «Профессионал», «Раба любви», «Сибириада», «Шерлок Холмс», «Начало», «Криминальное чтиво» и многим другим.

Автором завораживающего представления стал концертно-продюсерский центр ARTEMUSICUM — творческое объединение профессионалов концертно-театральной индустрии. Компания работает с молодыми талантливыми исполнителями классической и джазовой музыки, среди которых Петр Востоков, Гайк Казазян, Иван Никифорчин, Александр Рамм, Ева Геворгян и многие другие. Команда регулярно проводит мероприятия в Московском планетарии, Зеленом театре ВДНХ, БКЗ «Зарядье», Московском доме музыки, кинотеатре «Иллюзион», Хлебзаводе №9 и на других площадках. Всего с момента основания в 2021 году компанией было организовано более 100 мероприятий в Москве, Сочи и других городах. Каждый проект ARTEMUSICUM — это сочетание музыки и визуального искусства в концептуальных пространствах, позволяющих переосмыслить хорошо известную музыку и получить новые эмоции от ее прослушивания.

Музыкальный ансамбль Three Sticks был создан в 2021 году молодыми московскими музыкантами, выпускниками ведущих учебных заведений и солистами столичной филармонии. Одаренные солисты считают своей задачей расширить привычные стилистические рамки в классической музыке и показать все многообразие ударных, работающих в синтезе с роялем, электроникой и видеорядом. Музыка Three Sticks — это авторские произведения и всегда оригинальные аранжировки неоклассики.