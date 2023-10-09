В Москве назвали присоединение Еревана к Римскому статуту МУС абсолютно недружественным шагом

Россия считает присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) абсолютно недружественным шагом.

Об этом в интервью РБК заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Москва рассчитывала, что Ереван не пойдет на ратификацию Римского статута, пояснил он, обратив внимание на то, что правила МУС позволяют государствам, не подписавшим Римский статут, обращаться к услугам этой инстанции.

В этом свете в МИД РФ не видят предпосылок к тому, чтобы «всерьез относиться» к предложению Армении о заключении с Россией двустороннего соглашения, отметил Галузин. Он подчеркнул, что МУС не имеет ничего общего с правосудием и является политизированной прозападной структурой, выполняющей «заказы по уголовному преследованию неугодных западу фигур».

Дипломат напомнил, что суд издал ордера на арест представителей российского руководства. «Замечу в скобках, что, конечно же, эти ордера абсолютно юридически ничтожны», — добавил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

«Мы считаем присоединение нашего союзника Армении к Римскому статуту на фоне наличия упомянутых ордеров абсолютно недружественным шагом. Тут я не вижу поля для диалога», — сказал Галузин.

Парламент Армении ратифицировал Римский статут 3 октября. Стремление признать юрисдикцию МУС, выдавшей ордер на арест РФ президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, в Ереване объяснили желанием поднять вопрос о военных преступлениях Азербайджана. В России назвали действия Армении неприемлемыми, потребовав разъяснений. В Армении, в свою очередь, рассказали, что предложили Москве заключить двухстороннее соглашение, чтобы «опасения России развеялись».