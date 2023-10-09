В Москве объем производства средств защиты каналов связи превысил 500 тыс. единиц

Московская компания «С-Терра СиЭсПи» выпустила более 500 тысяч единиц оборудования для сетевой безопасности за 20 лет с момента начала работы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Предприятие производит научно-техническую продукцию для защиты каналов связи – программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы с шифрованием данных, межсетевые экраны и средства обнаружения вторжений. Продукция компании востребована в государственных и коммерческих организациях, у которых есть высокая потребность в защите конфиденциальной информации и персональных данных.

Например, компания производит миниатюрный криптошлюз размером не больше ладони. Разработку можно установить даже в машину скорой помощи. Также в линейке продукции есть защищенный шлюз для применения в сложных условиях окружающей среды и супермощный шлюз для защиты каналов между центрами обработки данных и многие другие.

Как рассказал генеральный директор «С-Терра СиЭсПи» Михаил Иванов, продукцию компании ценят за надежность и простоту в эксплуатации. Решения предприятия обладают производительностью шифрования от пяти до 100 тысяч мегабит в секунду.

Разработки компании входят в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Благодаря этому продукцию можно применять в госучреждениях и коммерческих организациях в соответствии с отраслевыми стандартами и требованиями. Предприятие входит в тройку ведущих российских разработчиков и производителей сертифицированных средств криптографической защиты информации. Партнерская сеть компании насчитывает свыше 400 предприятий.