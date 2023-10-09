VEON сообщил о закрытии сделки по продаже «Вымпелкома» российскому топ-менеджменту компании

Нидерландский телекоммуникационный холдинг VEON покинул РФ, закрыв сделку по продаже российского актива — ПАО «Вымпелком».

Об этом говорится в сообщении корпорации.

Уточняется, что российская структура продана команде топ-менеджеров «Вымпелкома» во главе с гендиректором Александром Торбаховым.

VEON, владевший российским оператором связи «Вымпелком» (бренд «Билайн»), объявил о намерении выйти из актива в ноябре прошлого года. Сообщалось, что руководство холдинга рассматривает различные варианты, которые бы устроили все стороны сделки — акционеров, сотрудников, клиентов и т.д. В «Вымпелкоме» отмечали, что на компанию было наложено множество регуляторных ограничений в связи с тем, что её акционером является иностранный холдинг из недружественной юрисдикции.

В феврале стало известно, что при одобрении продажи «Вымпелкома» правительственная комиссия определила в качестве условия для сделки выкуп по меньшей мере 90% облигаций, выпущенных VEON в пользу российских инвесторов.

Компания VEON контролирует телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки. Холдинг основан российским бизнесменом Дмитрием Зиминым и зарегистрирован на Бермудских островах, его штаб-квартира находится в Амстердаме.

ПАО «Вымпел-Коммуникации» («Вымпелком») — российская телекоммуникационная компания, основанная в 1992 году, с 2009 года входящая в международную группу «Veon Ltd.», обслуживающую более 240 млн абонентов. Предоставляет услуги сотовой (GSM, 2G, UMTS (3G) и LTE) и фиксированной связи, проводного (ШПД) и беспроводного (Wi-Fi) высокоскоростного доступа в Интернет, IP-телевидения физическим и юридическим лицам под торговой маркой «Билайн». Штаб-квартира «Вымпелкома» находится в Москве.