XXIII Международный музыкальный фестиваль Arslonga

В России в двадцать третий раз состоится Международный музыкальный фестиваль ArsLonga. Столичная программа будет представлена с 11 октября по 19 ноября сразу на нескольких площадках, включая Зал Зарядье и Консерваторию им. П.И. Чайковского; региональная программа продлится до апреля 2024 года. Фестиваль откроется 11 октября концертом в Большом зале Консерватории: в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Дмитрия Юровского прозвучит Первая симфония Сергея Рахманинова, открывающая цикл «Рахманинов. Все симфонии». Концерты в Консерватории пройдут 11, 15, 19 и 25 октября, в Зале Зарядье – 18 и 19 ноября. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



«За годы своего существования фестиваль стал важным событием в культурной жизни России, и сегодня продолжает активно развиваться и привлекать к участию ведущие российские оркестры, дирижеров, музыкантов-виртуозов и других звезд отечественной сцены. Особенно хочется отметить программу фестиваля, которая в текущем году приурочена к 150-летию С.В. Рахманинова и включает серию концертных программ «ОпераМарафон» и «Рахманинов. Все симфонии», в рамках которых слушатели смогут насладиться лучшими произведениями великого русского композитора. Желаю музыкантам — ярких, незабываемых концертов, а слушателям и гостям фестиваля — искренней радости от соприкосновения с подлинным искусством! – отметил министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.



Серия концертов, посвященных симфоническому творчеству великого русского композитора в год 150-летия со дня его рождения, станет логическим продолжением исполненных в 2022 году всех симфоний и концертов Иоганнеса Брамса, а в 2021 году девяти симфоний Людвига ван Бетховена, впервые за 30 лет прозвучавших в Москве в исполнении российского коллектива.



Цикл «Рахманинов. Все симфонии» в Большом зале Консерватории исполнят музыканты Московского государственного симфонического оркестра, за дирижерский пульт встанет заслуженный артист России, художественный руководитель оркестра и Международного музыкального фестиваля ArsLonga Иван Рудин, а также прославленные дирижеры Дмитрий Юровский и Кристиан Кнапп (США). В концертах примут участие лауреаты конкурса имени П.И. Чайковского в 2023 году в номинации «фортепиано» – Станислав Корчагин и Илья Папоян, а также солистка Большого театра России – Анна Аглатова (сопрано).



Традиционно концертная программа фестиваля завершится в Зале Зарядье. В этом году ежегодный музыкальный марафон, как и основная программа, будет посвящен музыке Рахманинова. В рамках проекта #Операмарафон за два дня будут исполнены все оперы композитора, а также опера «Иоланта» П.И. Чайковского. Режиссеры полусценических постановок – победители творческого вызова #OperaCall – из более чем 45 заявок, после прохождения нескольких этапов отбора 5 финалистов проекта получат возможность поставить одну из опер с участием лучших солистов Большого, Мариинского и других театров, с участием Московского государственного симфонического оркестра и Государственного Кремлёвского оркестра.