А ты проверил свой счет?

Двадцатого августа телеканал «Дождь» был включен в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Внушительная часть общества все-таки восприняла событие как должное, считая включение «Дождя» в этот реестр вопросом времени. Однако журналистское сообщество было сильно встревожено и решением по «Дождю», и еще больше решением по семи журналистам, которые тоже были признаны иноагентами. Двадцать третьего августа в Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте прошла встреча с представителем Министерства юстиции. Он сообщил, что телеканал «Дождь» был включен в реестр по совокупности двух признаков, прописанных в законе об иностранных агентах: получал иностранное финансирование и распространял продукцию СМИ, признанных иноагентами («Голос Америки», «Кавказ.реалии», «Сибирь.реалии», «Радио Свободы» и др.).

Статья по теме: Телеканал «Дождь» внесли в реестр СМИ-иноагентов

Двадцать четвертого августа на своей официальной странице Минюст сообщил, что «Дождь» получил от Евросоюза более 130 тысяч евро за освещение отношений ЕС и России. А Росфинмониторинг установил получение телеканалом иностранного опосредованного финансирования через российские фонды. Представители «Дождя», реагируя на заявление министерства, заявили, что в этой информации нет ничего нового, и Наталья Синдеева, владелица и генеральный директор медиахолдинга «Дождь», сама рассказывала в эфире «Дождя» что да, они получали эти европейские деньги. Она перечислила источники финансирования телеканала — от SA ING Belgium и других организаций через Фонд развития Политехнического музея в декабре 2020 года; от британской Stonex Financial Ltd и французской Fondation D’enterprise Sanofi ESP через благотворительный фонд «Арифметика добра» в ноябре‒июне 2020 года; от Фонда развития культуры и образования «Московское время» Zimin Projects Ltd, зарегистрированного на Мальте, с ноября 2019 по февраль 2020 года и от американских фондов Charles Stewart Mott Foundation, MacArthur Foundation и других через Сахаровский центр, признанный иностранным агентом, с апреля 2016-го по январь 2018-го. Синдеева также перечислила проекты, на которые были потрачены эти деньги. И это всё проекты о добре, просвещении и даже о поэзии. Но даже слегка мыслящему человеку трудно не заметить манипуляцию. Допустим, кто-то ужасно хочет поехать на отдых в Турцию и у него есть на это пятьдесят тысяч. Но еще он не менее ужасно хочет купить диван за пятьдесят же тысяч. Сделать и то и другое на пятьдесят тысяч не получится, и человек разрывается от двойственности желаний. И тут появляется некто, кто говорит: «Я дам тебе пятьдесят тысяч. Поезжай на них в Турцию». Человек так и поступает, теперь у него есть деньги и на то и на другое. Ни в поездке в Турцию, ни в покупке дивана, ни в занятии политикой, ни в поэзии нет ничего дурного. Это лишь пример того, как можно взять деньги не на покупку дивана и не на политику, но при этом получить косвенную возможность всем этим заняться.