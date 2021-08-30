Право Иноагенты

А ты проверил свой счет?

Марина Ахмедова
обозреватель журнала «Эксперт»
30 августа 2021, 00:00

Можно ли и нужно ли усовершенствовать закон об иностранных агентах

«Ты это принял на свой счет?»