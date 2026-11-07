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Александра Трусова завоевала серебро на первом за пять лет Гран-при ISU

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 07 ноя 2026 14:41
Фото: Karl Hörnfeldt/Unsplash
Александра Игнатова (до замужества Трусова) выиграла серебро на третьем этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Шэньчжэне (Китай). За короткую и произвольную программы 22-летняя фигуристка набрала 221,27 балла. В произвольной программе Александра Трусова исполнила четверной лутц
Российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебро на третьем этапе Гран-при ISU. Об этом сообщил Матч ТВ.
За короткую и произвольную программы 22-летняя фигуристка набрала 221,27 балла. В произвольной программе Александра Трусова исполнила четверной лутц.
Победу одержала японка Монэ Тиба, набрав 224,48 балла. Третье место заняла Ли Хэ Ин из Республики Корея (210,79 балла). Этап Гран‑при в Китае завершится в воскресенье.
В июле 2026 г. ISU предоставил нейтральный статус нескольким российским фигуристам, включая Аделию Петросян. Спортсмены имеют право участвовать в международных соревнованиях без национального флага, гимна и символики. При этом ограничения для официальных лиц сохраняются.
Александра Трусова — серебряный призер Олимпиады-2022, бронзовый призер чемпионата мира 2021 г., а также серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы. В 2026 г. она вернулась к соревнованиям после рождения ребенка. В текущем сезоне Александра Трусова заняла второе место на Kinoshita Group Cup в Токио и первое — на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате.
Тэги
Фигурное катание Серебро Россия

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