Александра Трусова завоевала серебро на первом за пять лет Гран-при ISU

Александра Игнатова (до замужества Трусова) выиграла серебро на третьем этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Шэньчжэне (Китай). За короткую и произвольную программы 22-летняя фигуристка набрала 221,27 балла. В произвольной программе Александра Трусова исполнила четверной лутц

Российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебро на третьем этапе Гран-при ISU. Об этом сообщил Матч ТВ.

За короткую и произвольную программы 22-летняя фигуристка набрала 221,27 балла. В произвольной программе Александра Трусова исполнила четверной лутц.

Победу одержала японка Монэ Тиба, набрав 224,48 балла. Третье место заняла Ли Хэ Ин из Республики Корея (210,79 балла). Этап Гран‑при в Китае завершится в воскресенье.

В июле 2026 г. ISU предоставил нейтральный статус нескольким российским фигуристам, включая Аделию Петросян. Спортсмены имеют право участвовать в международных соревнованиях без национального флага, гимна и символики. При этом ограничения для официальных лиц сохраняются.