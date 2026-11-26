Россия и Украина до конца года проведут крупнейший с начала конфликта обмен военнопленными, заявил американский переговорщик Джаред Кушнер. Одной из целей трехсторонней встречи, которая прошла в Абу-Даби 10–11 ноября, он назвал необходимость выяснить, удастся ли организовать масштабный обмен военнопленными в гуманитарных целях
До конца года пройдет масштабный обмен пленными между Россией и Украиной, который может стать крупнейшим с начала конфликта. Об этом заявил
зять президента США Джаред Кушнер в интервью главе медиаконцерна Axel Springer Матиасу Депфнеру.
«Цель трехсторонней встречи заключалась в первую очередь в том, чтобы выяснить, удастся ли нам организовать масштабный обмен военнопленными в гуманитарных целях, который состоится совсем скоро, перед праздниками», — сообщил Джаред Кушнер.
Он не назвал точное число пленных, которые могут участвовать в обмене, но допустил, что вернуться домой смогут тысячи людей.
10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины. По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский отметил
, что Россия и Украина приблизились к миру. По его словам, на прошедших переговорах стороны также договорились
о новом масштабном обмене военнопленными.
В Генштабе ВС РФ говорили
, что обмен затронет более 1 тыс. человек с каждой стороны. 11 ноября первый замглавы управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин допустил, что после согласования всех процедур обмен может состояться в ближайшие две-три недели.
Крупнейший обмен военнопленными произошел
в несколько этапов с 23 по 25 мая 2025 г. Тогда за три дня российская сторона вернула 1 тыс. военнослужащих и передала такое же число бойцов ВСУ: в первый день Москва вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц, во второй — 307 российских военнопленных, в третий — 303. Договоренность об обмене пленными была достигнута
по итогам первой с 2022 г. встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле 16 мая 2025 г.