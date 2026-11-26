Россия и Украина до конца года проведут крупнейший с начала конфликта обмен военнопленными, заявил американский переговорщик Джаред Кушнер. Одной из целей трехсторонней встречи, которая прошла в Абу-Даби 10–11 ноября, он назвал необходимость выяснить, удастся ли организовать масштабный обмен военнопленными в гуманитарных целях

До конца года пройдет масштабный обмен пленными между Россией и Украиной, который может стать крупнейшим с начала конфликта. Об этом заявил зять президента США Джаред Кушнер в интервью главе медиаконцерна Axel Springer Матиасу Депфнеру.

«Цель трехсторонней встречи заключалась в первую очередь в том, чтобы выяснить, удастся ли нам организовать масштабный обмен военнопленными в гуманитарных целях, который состоится совсем скоро, перед праздниками», — сообщил Джаред Кушнер.

Он не назвал точное число пленных, которые могут участвовать в обмене, но допустил, что вернуться домой смогут тысячи людей.

10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины. По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский отметил , что Россия и Украина приблизились к миру. По его словам, на прошедших переговорах стороны также договорились о новом масштабном обмене военнопленными.

В Генштабе ВС РФ говорили , что обмен затронет более 1 тыс. человек с каждой стороны. 11 ноября первый замглавы управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин допустил, что после согласования всех процедур обмен может состояться в ближайшие две-три недели.