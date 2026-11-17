ФСБ пресекла подготовку серии атак с использованием беспилотников и безэкипажных катеров на юге России: по версии службы, целями должны были стать военные аэродромы в Адыгее и на Кубани, а также корабли ВМФ и гражданские суда в Каспийском море. На подготовку атак было потрачено не менее $2,5 млн

ФСБ России пресекла подготовку серии атак с использованием беспилотников и безэкипажных катеров на юге страны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По версии службы, целями должны были стать военные аэродромы, корабли ВМФ и гражданские суда в Каспийском море. Для атак по судам украинская сторона планировала использовать водные мотоциклы, снаряженные взрывчатым веществом 60 кг, а для атак по военным аэродромам — FPV-дроны, которые предполагалось разместить в жилом частном секторе в Адыгее и Краснодарском крае, утверждает ФСБ.

По данным спецслужбы, операция по противодействию подготовке атак продолжалась с начала 2026 г. Завербованные ГУР Минобороны Украины и СБУ граждане России в несколько этапов получили от украинской стороны более 700 кг взрывчатки западного производства, не менее 40 ударных квадрокоптеров и шесть гидроциклов. Также им передали комплектующие и оборудование для сборки и настройки беспилотников, говорится в сообщении.

По предварительной оценке ФСБ, на подготовку атак украинские спецслужбы потратили не менее $2,5 млн. В ходе оперативных мероприятий в Майкопе, Тихорецке, Кизляре и Ростове-на-Дону задержали четырех участников группы, еще двое были ликвидированы, поскольку оказали вооруженное сопротивление при задержании, сообщили в ФСБ.

Двое задержанных дали признательные показания, следует из видео, которое распространила ФСБ. Один из них рассказал , что познакомился с куратором через Telegram. По его заданию мужчина арендовал дома в Тихорецке и Майкопе, доставил туда коробки с беспилотниками и подключил часть аппаратов.

По факту подготовки операции следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к совершению террористического акта.