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Глобальный сбой Microsoft затронул пользователей в 74 странах

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 13 ноя 2026 10:43
Фото: Ed Hardie/Unsplash
Масштабный сбой нарушил работу почты Outlook, сервиса видеосвязи Teams и других продуктов Microsoft 365. Компания подтвердила проблемы с подключением в разных регионах мира. По данным Downdetector, сообщения о неполадках поступили из 74 стран и территорий. В Microsoft заявили, что признаков кибератаки не обнаружено
В работе Microsoft 365 произошел глобальный сбой, из-за которого пользователи потеряли доступ к электронной почте и другим сервисам. Компания сообщила о неполадках в соцсети X.
Первоначально Microsoft заявила о проблемах с доступом к почтовым ящикам Exchange Online в Северной и Южной Америке. Позже компания уточнила, что неполадки могут затрагивать пользователей в любом регионе. По данным CNN, сбой нарушил работу Outlook, Teams, SharePoint и ИИ-помощника Copilot.
В Microsoft объяснили, что часть серверов неожиданно стала недоступна, увеличив нагрузку на оставшуюся инфраструктуру. Компания приостановила развертывание обновлений, начала перераспределять трафик и перезапускать серверы. Некоторые из них после возвращения в работу снова переставали отвечать при поступлении запросов.
В последних сообщениях Microsoft говорила о частичном восстановлении сервисов в отдельных регионах.
Вице-президент Microsoft Чарльз Ламанна извинился перед клиентами за сбой. «На данный момент могу подтвердить, что нет признаков того, что это результат злонамеренной деятельности или кибератаки», — написал он в X.
CNN пишет, что Downdetector получил сообщения о неполадках из 74 стран и территорий примерно за час. На пике число сообщений о проблемах с Outlook в США превысило 130 тыс.
Как пишет издание, в США сотрудники некоторых компаний ушли домой раньше из-за недоступности рабочих инструментов. Местные власти просили жителей обращаться по телефону вместо электронной почты. В Австралии предприятия не могли печатать счета, некоторые школы — проводить онлайн-занятия, а суды столкнулись с перебоями в трансляциях заседаний.
Тэги
Сбой Microsoft

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