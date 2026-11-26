Британский телеведущий и шеф-повар Гордон Рамзи станет новым ведущим шоу Top Gear. Съемки начнутся в следующем году

Новым ведущим автомобильного шоу Top Gear станет британский телеведущий и шеф-повар Гордон Рамзи. Об этом сообщила служба «Би-би-си», которая выпускает проект.

Гордон Рамзи будет вести шоу с новыми соведущими, чьи имена пока не раскрыты. Съемки пройдут в Великобритании и других странах, а базой для шоу станет тестовая трасса на аэродроме Дансфолд в Суррее. Съемки начнутся в 2027 г., а на экраны программа выйдет в 2028 г.

«В лучшие свои моменты Top Gear всегда был полон неожиданностей — удивительных, развлекательных и в меру хаотичных. Именно этот дух мы хотим развивать, привнося новую энергию и амбиции, чтобы создать нечто по-настоящему захватывающее для совершенно нового поколения зрителей», — сказал Гордон Рамзи.

«Би-би-си» напомнила, что Гордон Рамзи трижды становился гостем программы в 2002, 2006 и 2017 гг. Лучшее время, за которое он проехал круг, оказалась 1 минута 46,3 секунды. Тогда он занял седьмое место, проехав круг на Chevrolet Lacetti. У него есть гоночная лицензия, и он участвовал в соревнованиях на треке, пишет «Би-би-си».