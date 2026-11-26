TikTok убивает человеческий мозг, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его мнению, смартфон лучше использовать не для просмотра видео, а для заработка денег

Молодые люди часто используют смартфоны для соцсетей, просмотра фильмов и переписки, но такие соцсети, как TikTok, «убивают мозг». Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта после конференции AI Journey в Москве.

«Сейчас все пользуются смартфоном, но почему-то думают, что он предназначен только для осуществления звонков, переписки, просмотра, может быть, каких-то фильмов, <…> и TikTok. Вот TikTok — это страшная вещь, которая убивает мозг человека, особенно молодого человека», — сказал Касым-Жомарт Токаев ( цитата по «РИА Новости»).

При этом президент Казахстана обратил внимание, что при помощи смартфона можно зарабатывать деньги, даже сидя в деревне или в ауле. По его мнению, нужно обучить этому людей, чтобы они могли законным образом получать доход онлайн и не зависеть «от воли правительства».

«Это я называю народной цифровой экономикой», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.