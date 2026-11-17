Альфа-банк ведет переговоры о покупке доли в сервисе «Циан», узнал «Коммерсантъ». Речь может идти о пакете акций, принадлежащих Elbrus Capital. В начале ноября о планах полностью выкупить сервис по сделкам с недвижимостью сообщили «Т-Технологии»

Альфа-банк ведет переговоры о покупке доли в сервисе объявлений о недвижимости «Циан». Об этом сообщил «Коммерсанту» источник на инвестиционном рынке и подтвердил собеседник, близкий к одному из крупных банков.

По информации газеты, Альфа-банк может претендовать на часть пакета институционалов, в частности — структур, связанных с Elbrus Capital и его основателем Дмитрием Крюковым. Представители Альфа-банка и «Циан» от комментариев отказались.

Переговоры о покупке доли в «Циане» Альфа-банком начались после того, как 6 ноября «Т-Технологии» объявили о добровольном предложении акционерам выкупить до 100% акций сервиса по цене 993,05 руб. за штуку, отметили источники. Предложение «Т-Технологий» включает премию в 29,3% к котировкам на 5 ноября, уточняет «Коммерсантъ». При этом в «Циане» тогда заявили, что конкретных предложений от банка не поступало.

По цене предложения «Т-Технологий» весь «Циан» оценивается примерно в 77 млрд руб., отметил сооснователь Dsight Арсений Даббах. Он напомнил, что Т-Банк уже сотрудничает с сервисом в сферах ипотеки, финансирования застройщиков и сопровождения сделок. Покупка позволит организации создать экосистему, объединяющую поиск недвижимости, ипотеку, страхование и расчеты, по аналогии со «Сбером» и ВТБ. По мнению эксперта, Альфа-банк может предложить «Циану» цену выше рыночной на 30%.

По состоянию на 11:00 мск акции «Циана» на Мосбирже торгуются по 926,51 руб. (+0,93%), следует из данных торгов. Это выше цены закрытия 5 ноября на 20,61%. 6 ноября, когда «Т-Технологии» объявили о своем предложении, котировки на максимуме подскочили до 962 руб.

По собственным данным «Циана» на конец 2025 г., которые приводит «Коммерсантъ», 35% в компании принадлежит Speedtime Group, которую контролирует основатель Elbrus Capital Дмитрий Крюков. Экс-глава проекта Максим Мельников через компанию MM Asia Invest Limited владеет 7%, еще 8% принадлежит «ЛБВФ Инвестментс Лимитед» основателя сервиса Дмитрия Демина. 6% акций напрямую принадлежат Cian Investments Limited.