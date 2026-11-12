Mercedes-Benz заморозил инвестиции в производство в Германии

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz решил заморозить все инвестиции в производство на территории ФРГ, пишет Handelsblatt. Компания также допустила закрытие заводов

Автоконцерн Mercedes-Benz принял решение заморозить все дальнейшие инвестиции в производство на территории Германии, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на служебную записку для сотрудников.

«Мы, члены правления, совместно приняли решение прекратить все дальнейшие инвестиции на немецких предприятиях», — заявил во внутреннем документе директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе.

Член правления и директор по кадрам автоконцерна Бритта Зеегер отметила, что, несмотря на активные переговоры, найти компромисс не удается. Она добавила, что теперь компания рассматривает, какие заводы она может позволить себе сохранить. По ее словам, Mercedes хотел бы избежать закрытия площадок, но допускает и такой вариант.