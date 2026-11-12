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Mercedes-Benz заморозил инвестиции в производство в Германии

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 12 ноя 2026 21:54
Фото: Kevin Bhagat/Unsplash
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz решил заморозить все инвестиции в производство на территории ФРГ, пишет Handelsblatt. Компания также допустила закрытие заводов
Автоконцерн Mercedes-Benz принял решение заморозить все дальнейшие инвестиции в производство на территории Германии, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на служебную записку для сотрудников.
«Мы, члены правления, совместно приняли решение прекратить все дальнейшие инвестиции на немецких предприятиях», — заявил во внутреннем документе директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе.
Член правления и директор по кадрам автоконцерна Бритта Зеегер отметила, что, несмотря на активные переговоры, найти компромисс не удается. Она добавила, что теперь компания рассматривает, какие заводы она может позволить себе сохранить. По ее словам, Mercedes хотел бы избежать закрытия площадок, но допускает и такой вариант.
В сентябре WirtschaftsWoche со ссылкой на источники писал, что Михаэль Шибе допустил закрытие двух предприятий в Германии, если компании не удастся сократить затраты. Руководство автоконцерна требует от сотрудников согласиться на увеличение рабочей недели с нынешних 35 до 40 часов при сохранении прежнего уровня зарплат. Источники издания пояснили, что таким образом Mercedes хочет сэкономить до 800 млн евро. Профсоюз IG Metall выступает против пересмотра 35-часовой рабочей недели.
Тэги
Mercedes-Benz Германия

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