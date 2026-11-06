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Новым креативным директором Balenciaga стала Мартин Роуз

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 06 ноя 2026 13:40
Фото: Gerald Matzka/dpa/Global Look Press
Британский модельер Мартин Роуз стала новым креативным директором Balenciaga. На этом посту она сменит Пьерпаоло Пиччоли, об уходе которого стало известно 5 ноября. Мартин Роуз приступит к своим обязанностям 16 ноября
Дизайнер Мартин Роуз стала новым креативным директором Balenciaga, следует из заявления группы компаний Kering, в которую входит модный дом.
«Kering и Balenciaga рады сообщить о назначении Мартины Роуз на должность креативного директора. Это знаменует собой новую главу в творческой эволюции дома. Она будет работать в Париже и приступит к своим обязанностям 16 ноября», — говорится в сообщении.
На этой должности она займет место Пьерпаоло Пиччоли, об уходе которого Kering объявила 5 ноября. Пьерпаоло Пиччоли работал в компании с июля 2025 г. За это время он выпустил четыре коллекции. Куда он ушел и с чем связано решение, в компании не уточнили. 
Мартин Роуз назвала большой честью назначение креативным директором модного дома. «Balenciaga формировалась благодаря выдающимся творческим талантам, которые были до меня. Я полна решимости чтить это наследие и с нетерпением жду возможности создать следующую главу в этой богатой и прекрасной истории», — сказала новый креативный директор. 
Мартин Роуз 45 лет. Она родилась в Англии. В 2007 г. она основала одноименный лейбл Martine Rose. Президент и гендиректор Balenciaga Джанфранко Джананджели назвал Мартин Роуз выдающимся и самобытным дизайнером, чье смелое переосмысление силуэтов и устоявшихся представлений соответствует духу инноваций модного дома. 
Тэги
Мода Дизайн директор

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