Новым креативным директором Balenciaga стала Мартин Роуз

Британский модельер Мартин Роуз стала новым креативным директором Balenciaga. На этом посту она сменит Пьерпаоло Пиччоли, об уходе которого стало известно 5 ноября. Мартин Роуз приступит к своим обязанностям 16 ноября

Дизайнер Мартин Роуз стала новым креативным директором Balenciaga, следует из заявления группы компаний Kering, в которую входит модный дом.

«Kering и Balenciaga рады сообщить о назначении Мартины Роуз на должность креативного директора. Это знаменует собой новую главу в творческой эволюции дома. Она будет работать в Париже и приступит к своим обязанностям 16 ноября», — говорится в сообщении.

На этой должности она займет место Пьерпаоло Пиччоли, об уходе которого Kering объявила 5 ноября. Пьерпаоло Пиччоли работал в компании с июля 2025 г. За это время он выпустил четыре коллекции. Куда он ушел и с чем связано решение, в компании не уточнили.

Мартин Роуз назвала большой честью назначение креативным директором модного дома. «Balenciaga формировалась благодаря выдающимся творческим талантам, которые были до меня. Я полна решимости чтить это наследие и с нетерпением жду возможности создать следующую главу в этой богатой и прекрасной истории», — сказала новый креативный директор.

Мартин Роуз 45 лет. Она родилась в Англии. В 2007 г. она основала одноименный лейбл Martine Rose. Президент и гендиректор Balenciaga Джанфранко Джананджели назвал Мартин Роуз выдающимся и самобытным дизайнером, чье смелое переосмысление силуэтов и устоявшихся представлений соответствует духу инноваций модного дома.