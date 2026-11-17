Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил об отставке, чтобы опровергнуть обвинения в коррупции. Теперь ее должен одобрить парламент. Бывший мэр Улан-Батора утверждает, что президент получил $25 млн при строительстве железной дороги

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на фоне обвинений в коррупции заявил, что уйдет в отставку.

«Демократическая партия заявила, что я должен уйти в отставку, чтобы установить истину. Я согласен с этим. Поэтому я передам свои обязанности президента Монголии. В отношении меня будет проведено расследование, и моя честь будет восстановлена», — сказал он ( цитата по государственному информационному агентству Montsame).

По его словам, больше месяца продолжаются действия, направленные на дискредитацию главы государства.

С призывом сложить президентские полномочия выступила Демократическая партия, уточняет Montsame. Этому предшествовало заявление бывшего мэра Улан-Батора Хишгээ Нямбаатара (принадлежит к другой фракции правящей Монгольской народной партии). Он утверждает, что президент Монголии получил $25 млн в связи со строительством железной дороги Таван-Толгой — Гашуунсухайт.

По версии бывшего мэра Улан-Батора, в 2019 г., когда Ухнаагийн Хурэлсух занимал пост премьер-министра, контракт на строительство передали компании Bodi International без конкурентного тендера, уточняет Associated Press (AP). Сама Bodi International отвергла обвинения в выплате взяток чиновникам. Общая сумма взяток может достигать $110 млн, заявил председатель Демократической партии Цогтгерел Одон. Его слова приводит Montsame.

Отставка президента вступит в силу после одобрения парламентом — Великим государственным хуралом. Ухнаагийн Хурэлсух занимает пост главы государства с 2021 г. При этом правящая партия в последние годы сталкивается с внутренними разногласиями: за девять месяцев в Монголии сменились три премьер-министра, отмечает AP.