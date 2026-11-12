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РБК: Шереметьево одобрил продажу «Библио-Глобуса» структурам RWB

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 12 ноя 2026 18:40
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Совет директоров Шереметьево одобрил продажу 75% акций «Библио-Глобуса» структурам Wildberries & Russ, сообщили источники РБК. По данным одного из собеседников, цена сделки составит около 40 млрд руб.
Совет директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» одобрил продажу принадлежащих ему 75% долей компании «Библио-Глобус Туроператор» структурам Wildberries & Russ (RWB). Об этом РБК сообщили три источника, знакомые с итогами заседания.
Цена сделки составит около 40 млрд руб. с условием отлагательного платежа — пакет будет оплачен за счет будущей прибыли «Библио-Глобуса», уточнил один из собеседников. Другой источник отметил, что итоговые условия еще не согласованы. По его словам, сделку планируют закрыть до конца этого года.
Сама сделка пока не состоялась, часть параметров еще обсуждается, рассказал другой источник.
Переговоры о продаже «Библио-Глобуса» RWB начались еще летом 2026 г., сказал собеседник издания, близкий к Шереметьево. По его словам, на начальном этапе переговоров компания RWB предлагала на несколько месяцев передать ей актив в управление, но это предложение не устроило Шереметьево.
Другой собеседник, близкий к одной из российских авиакомпаний, уточнил, что для расчета цены актива использовалась прибыль «Библио-Глобуса». В октябре источники РБК говорили, что сделка связана с планами Шереметьево участвовать в приватизации госпакета аэропорта.
Туроператор «Библио-Глобус» основан в начале 1990-х гг. супругами Александром и Юлией Туголуковыми. Последней принадлежат 25% компании. «Библио-Глобус» специализируется на продажах массовых пакетных туров по России и за рубеж. Выручка туроператора по итогам 2025 г. составила 207 млрд руб., чистая прибыль — 25 млрд руб.
Тэги
Шереметьево RWB Сделки

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