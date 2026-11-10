Роспотребнадзор: доля выявленных вирусов гриппа в России выросла почти втрое

За три недели доля выявленных вирусов гриппа в России выросла почти втрое, сообщили в Роспотребнадзоре. Сейчас еженедельно регистрируют около 500–600 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Такая динамика характерна для этого времени года, уточнили в ведомстве

За последние три недели доля зафиксированных вирусов гриппа в России увеличилась почти в три раза на фоне сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в мессенджере Max.

Сейчас в стране еженедельно регистрируют около 500–600 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. По данным вирусологического мониторинга, пока преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Среди циркулирующих вирусов гриппа чаще всего выявляют A (H1N1), уточнили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что обнаруженные вирусы гриппа соответствуют штаммам, включенным в вакцину.

В целом прививки от гриппа сделали 40,4 млн человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что вакцинация особенно важна для людей с хроническими заболеваниями, маленьких детей и пожилых людей. Она поручила ускорить темпы вакцинации, усилить лабораторное обследование пациентов с симптомами ОРВИ на грипп и COVID-19, а также активизировать информационную работу с населением.