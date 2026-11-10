Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость Modus Vivendi
Найти

Роспотребнадзор: доля выявленных вирусов гриппа в России выросла почти втрое

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 10 ноя 2026 14:11
Фото: Julia Koblitz/Unsplash
За три недели доля выявленных вирусов гриппа в России выросла почти втрое, сообщили в Роспотребнадзоре. Сейчас еженедельно регистрируют около 500–600 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Такая динамика характерна для этого времени года, уточнили в ведомстве
За последние три недели доля зафиксированных вирусов гриппа в России увеличилась почти в три раза на фоне сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в мессенджере Max.
Сейчас в стране еженедельно регистрируют около 500–600 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. По данным вирусологического мониторинга, пока преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Среди циркулирующих вирусов гриппа чаще всего выявляют A  (H1N1), уточнили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что обнаруженные вирусы гриппа соответствуют штаммам, включенным в вакцину.
В целом прививки от гриппа сделали 40,4 млн человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что вакцинация особенно важна для людей с хроническими заболеваниями, маленьких детей и пожилых людей. Она поручила ускорить темпы вакцинации, усилить лабораторное обследование пациентов с симптомами ОРВИ на грипп и COVID-19, а также активизировать информационную работу с населением.
9 ноября врач-инфекционист Андрей Поздняков спрогнозировал, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России может прийтись на вторую половину января и февраль 2027 г. При этом реальные сроки будут зависеть от преобладающего подтипа вируса и охвата населения вакцинацией.
Тэги
Роспотребнадзор Вирусы

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

В Конго более 90 человек умерли от лихорадки Эбола Новости

В Конго более 90 человек умерли от лихорадки Эбола
18 мая 2026
Роспотребнадзор приостановил ввоз минеральной воды «Джермук» из Армении Новости

Роспотребнадзор приостановил ввоз минеральной воды «Джермук» из Армении
22 мая 2026
Роспотребнадзор приостановил продажу нескольких вин и коньяков из Армении Новости

Роспотребнадзор приостановил продажу нескольких вин и коньяков из Армении
23 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.