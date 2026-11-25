У компании «Национальный конкурс красоты», которая организует конкурс «Мисс Россия», сменился владелец: теперь ее собственником выступает ООО «Атернум Капитал». С 2012 г. компанией владел холдинг «Русский стандарт» Рустама Тарико

Холдинг «Русский стандарт» Рустама Тарико продал ООО «Национальный конкурс красоты», которому принадлежат права на проведение конкурса «Мисс Россия». Новым владельцем компании стало ООО «Атернум Капитал», следует из данных СПАРК.

«Атернум Капитал» получил 100% долю в уставном капитале «Национального конкурса красоты». Ее номинальная стоимость составляет 1 млн руб. До сделки единственным владельцем компании была «Компания Русский Стандарт», она числилась собственником с 2012 г. Данные о переходе доли к новому собственнику внесли в реестр 14 сентября. Первым на изменения обратил внимание «Коммерсантъ».

В 2025 г. доходы «Национального конкурса красоты» составили 153,68 млн руб., а чистый убыток — 7,16 млн руб. Совокупный убыток компании за три года составил около 75 млн руб., следует из данных СПАРК.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость бизнеса «Национального конкурса красоты» с учетом товарного знака и других нематериальных активов в 80–100 млн руб. Директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов отметил, что цена сделки могла определяться потенциалом дальнейшей монетизации проекта, а не его текущими финансовыми результатами, пишет «Коммерсантъ».

По словам Михаила Бурмистрова, основным источником доходов крупных конкурсов красоты становятся спонсорские и рекламные контракты. Дополнительно организаторы могут зарабатывать на продаже прав на трансляции и рекламных проектах с участием победительниц.

Холдинг «Русский стандарт» Рустама Тарико проводил конкурс «Мисс Россия» с 2005 г. Конкурс проводится при поддержке Минкультуры, его победительница получает возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная».

«Атернум Капитал» зарегистрирован 7 сентября, следует из данных ЕГРЮЛ. Компания принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Трансатлант», которым управляет «КСП Капитал» финансиста Сергея Котляренко. Генеральный директор «Атернум Капитала» Олег Созинов также является бенефициаром компании «Синтагро», которая занимается оптовой торговлей удобрениями и агрохимической продукцией, свидетельствуют данные СПАРК, на которые ссылается «Коммерсантъ».