В России отзовут 1,9 тыс. лифтбэков Changan UNI-V для русификации ПО

Российское подразделение китайского Changan отзовет 1,9 тыс. лифтбэков UNI-V. На них обновят ПО, чтобы интерфейс был на русском языке. Под отзывную кампанию попали автомобили, проданные с сентября 2023 г. по конец апреля текущего года

Российское подразделение китайского автоконцерна Changan отзывает 1,9 тыс. лифтбэков Changan UNI-V для русификации ПО. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Интерфейс отзываемых машин сейчас реализован не на русском языке, отметили в ведомстве. «На всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения», — сказано в сообщении.

Под отзывную программу попадают автомобили, проданные с сентября 2023 г. по конец апреля текущего года, уточнили в Росстандарте.

Представители ООО «Чанъань Моторс Рус» уведомят владельцев подпадающих под отзыв автомобилей письмом или по телефону. Проверить автомобиль на участие в отзывной кампании можно на сайте Росстандарта или через сервис Auto.ru.