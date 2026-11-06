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В России отзовут 1,9 тыс. лифтбэков Changan UNI-V для русификации ПО

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 06 ноя 2026 19:03
Фото: Mushvig Niftaliyev/Unsplash
Российское подразделение китайского Changan отзовет 1,9 тыс. лифтбэков UNI-V. На них обновят ПО, чтобы интерфейс был на русском языке. Под отзывную кампанию попали автомобили, проданные с сентября 2023 г. по конец апреля текущего года
Российское подразделение китайского автоконцерна Changan отзывает 1,9 тыс. лифтбэков Changan UNI-V для русификации ПО. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.
Интерфейс отзываемых машин сейчас реализован не на русском языке, отметили в ведомстве. «На всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения», — сказано в сообщении.
Под отзывную программу попадают автомобили, проданные с сентября 2023 г. по конец апреля текущего года, уточнили в Росстандарте.
Представители ООО «Чанъань Моторс Рус» уведомят владельцев подпадающих под отзыв автомобилей письмом или по телефону. Проверить автомобиль на участие в отзывной кампании можно на сайте Росстандарта или через сервис Auto.ru.
Тэги
Россия Автомобили

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