Банк United Fidelity из штата Индиана закрыли из-за его неспособности выполнять свои обязательства. Это стало крупнейшим за два года банковским банкротством. По оценкам властей, закрытие банка приведет к потерям в $1,8 млрд

В США закрыли базирующийся в Индиане United Fidelity Bank. Об этом сообщила Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC).

«United Fidelity Bank был закрыт сегодня Управлением валютного контроля, которое назначило FDIC в качестве управляющего», — говорится в сообщении.

FDIC передала активы закрытого банка с 22 филиалами банку First Citizens. Депозиты на сумму $5,4 млрд будут автоматически переведены на баланс First Citizens. Клиенты могут получить доступ к средствам в офисах United Fidelity в обычные рабочие часы.

По оценке FDIC, закрытие United Fidelity приведет к потерям в $1,8 млрд. Это крупнейший банк, закрытый регулятором из-за неплатежеспособности за последние два года, отметил Reuters.