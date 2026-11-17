ЦБ может ввести требования к раскрытию дивполитики компаний в 2027 г., сообщили в регуляторе. Там уточнили, что принятие нормативного акта планируется «в ближайшие кварталы»

Банк России планирует в 2027 г. ввести требования к раскрытию инвесторам положений дивидендной политики компаний. Об этом заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева на форуме «Рынок ценных бумаг».

«Планируется через соответствующие нормативные акты Банка России ввести определенные требования по раскрытию дивидендной политики и разъяснению инвесторам тех случаев, когда компания отклоняется от основных положений», — уточнила Екатерина Лозгачева ( цитата по РБК).

Требование будет закреплено нормативным актом регулятора, хотя ранее обсуждалась возможность принятия соответствующего закона, отметила она, добавив, что «конкретные параметры калибруются». По ее словам, принятие нормативного акта ожидается в «ближайшие кварталы», вероятнее всего, в следующем году.

ЦБ ранее уже выступал за предсказуемость дивидендных выплат, следует из проекта «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 г. и период 2025 и 2026 гг.». В качестве одной из мер регулятор предложил ввести обязанность публичных обществ объяснять акционерам причины отклонения от соблюдения дивполитики.