Словения ограничила прием заявлений на учебные и рабочие визы на территории России. С 16 ноября документы в консульство могут подать только четыре категории заявителей

Визовый центр Словении перестал принимать от россиян документы на оформление учебных и большей части рабочих виз с 16 ноября, говорится в уведомлении на сайте центра международной компании VFS Global.

Причина ограничений не приводится. Оформить визу в Словению россияне сейчас могут только на следующих основаниях:

посещение родственников, которые являются гражданами стран ЕС;

воссоединение семьи с гражданами ЕС;

участие в конференциях или бизнес-визит (подача документов возможна после предварительного согласования с посольством Словении в РФ);

работа в сфере международных перевозок (моряки, водители грузовиков, пилоты).

За 2025 г. словенское консульство в Москве получило от граждан России более 1,6 тыс. заявлений на краткосрочные шенгенские визы и отклонило 71 из них. В результате доля отказов составила 4,4% против 5,6% годом ранее.