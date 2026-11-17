Словения ограничила прием заявлений на учебные и рабочие визы на территории России. С 16 ноября документы в консульство могут подать только четыре категории заявителей
Визовый центр Словении перестал принимать от россиян документы на оформление учебных и большей части рабочих виз с 16 ноября, говорится
в уведомлении на сайте центра международной компании VFS Global.
Причина ограничений не приводится. Оформить визу в Словению россияне сейчас могут только на следующих основаниях:
-
посещение родственников, которые являются гражданами стран ЕС;
-
воссоединение семьи с гражданами ЕС;
-
участие в конференциях или бизнес-визит (подача документов возможна после предварительного согласования с посольством Словении в РФ);
-
работа в сфере международных перевозок (моряки, водители грузовиков, пилоты).
За 2025 г. словенское консульство в Москве получило
от граждан России более 1,6 тыс. заявлений на краткосрочные шенгенские визы и отклонило 71 из них. В результате доля отказов составила 4,4% против 5,6% годом ранее.
11 октября источники Politico из числа европейских чиновников сообщили
, что Еврокомиссия планирует в январе 2027 г. представить предложения об ужесточении визовых правил для граждан России, посещающих страны Евросоюза. Инициатива направлена якобы на усиление защиты ЕС от диверсий и других гибридных угроз.