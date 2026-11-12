Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Экономика Промышленность Экспертиза Скорость Мероприятия Урбан Modus Vivendi
Найти

Владимир Путин отметил успехи на гуманитарном треке по Украине

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 12 ноя 2026 16:17
Фото: Кристина Соловьева/POOL/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин заявил об успехах на гуманитарном направлении в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом российский лидер сказал на встрече с американскими переговорщиками
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером отметил успехи на гуманитарном направлении в рамках урегулирования конфликта на Украине.
«Как минимум на одном треке у нас есть результат положительный — на гуманитарном треке», — сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС).
Президент РФ также заявил, что рад видеть спецпосланников США и что ему важно услышать их оценку контактов в Абу-Даби.
Кроме того, российский лидер попросил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера передать благодарность президенту США Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины. Он также попросил их поблагодарить первую леди США Меланию Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек Херсонской области.
В свою очередь, Стив Уиткофф выразил мнение, что делегации России и Украины на переговорах в Абу-Даби работали эффективно. По его словам, предстоящий обмен пленными между РФ и Украиной свидетельствует о прогрессе в урегулировании.
Во встрече в Кремле с российской стороны приняли участие помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины. По итогам встречи глава делегации РФ Владимир Мединский отметил, что Россия и Украина приблизились к миру. При этом очень многое зависит от Украины, позиции США, а также от того, «обретет ли разум Европа», подчеркнул он.
На прошедших переговорах Украина и Россия также договорились о новом масштабном обмене военнопленными — конкретные параметры объявят в ближайшее время, сообщил Владимир Мединский. В Генштабе ВС РФ уточнили, что в обмене примут участие больше 1 тыс. человек с каждой стороны.
Тэги
Владимир Путин США Гуманитарная помощь

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

В Кремле рассказали о повестке поездки Владимира Путина в Китай Новости

В Кремле рассказали о повестке поездки Владимира Путина в Китай
15 мая 2026
В Пекине прошли переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина Новости

В Пекине прошли переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина
14 мая 2026
Владимир Путин назвал ключевую ставку «грустной» темой Новости

Владимир Путин назвал ключевую ставку «грустной» темой
14 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.