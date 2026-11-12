Владимир Путин отметил успехи на гуманитарном треке по Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил об успехах на гуманитарном направлении в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом российский лидер сказал на встрече с американскими переговорщиками

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером отметил успехи на гуманитарном направлении в рамках урегулирования конфликта на Украине.

«Как минимум на одном треке у нас есть результат положительный — на гуманитарном треке», — сказал Владимир Путин ( цитата по ТАСС).

Президент РФ также заявил, что рад видеть спецпосланников США и что ему важно услышать их оценку контактов в Абу-Даби.

Кроме того, российский лидер попросил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера передать благодарность президенту США Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины. Он также попросил их поблагодарить первую леди США Меланию Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек Херсонской области.

В свою очередь, Стив Уиткофф выразил мнение, что делегации России и Украины на переговорах в Абу-Даби работали эффективно. По его словам, предстоящий обмен пленными между РФ и Украиной свидетельствует о прогрессе в урегулировании.

Во встрече в Кремле с российской стороны приняли участие помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины. По итогам встречи глава делегации РФ Владимир Мединский отметил , что Россия и Украина приблизились к миру. При этом очень многое зависит от Украины, позиции США, а также от того, «обретет ли разум Европа», подчеркнул он.