Власти Франции арестовали активы Google по иску филиала компании в РФ. Они оцениваются в 1,9 млрд евро, уточнил ТАСС адвокат Уильям Жюлье, представляющий интересы российской компании

Французские судебные органы вынесли решение об аресте активов Google в стране на сумму 1,9 млрд евро по иску российской ООО «Гугл» в отношении Google Ireland Limited. Об этом ТАСС сообщил адвокат Уильям Жюлье, представляющий интересы российской компании во Франции.

«В среду судебный пристав прибыл в головной офис Google France, чтобы вручить компании уведомление о наложении обеспечительного ареста на сумму 1,9 млрд евро», — уточнил адвокат.

По его словам, речь идет не о прямой заморозке денег на счетах компании, а об обязательствах, которые есть у Google France перед ирландской компанией в рамках договорных отношений между ними. «Это называется наложением ареста на средства, находящиеся у третьего лица, и Google France выступает в качестве третьего лица», — пояснил правозащитник.

Он уточнил, что нынешнее уведомление от пристава носит обеспечительный характер. Для фактического ареста необходима другая судебная процедура, которая может занять «по меньшей мере год».

Это уже второй арест активов Google на территории Франции по иску российской «дочки». В декабре 2025 г. Парижский суд наложил арест на 100% акций Google France. Решение было принято в рамках другого спора — о незаконном выводе из ООО «Гугл» дивидендов на сумму около 10 млрд руб. (более 112 млн евро). Впоследствии меру отменили