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Вячеслав Володин: стоимость жилья не должна расти на 50% в год

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 12 ноя 2026 17:55
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Стоимость жилья должна быть обоснованной и не должна расти на 50% в год, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также предложил кабмину и Банку России изучить разницу в стоимости квадратного метра в регионах России
Стоимость квадратного метра жилья не может расти на 50% от года к году, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленаром заседании нижней палаты парламента.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу сделать тарифы и стоимость жилья обоснованными.
«Поэтому обосновывайте эти цифры, которые вы утверждаете. Они не могут меняться от года в год на 50%. У нас получается, что „метров“ больше стало, а жилье — дальше, потому что дороже стало в 2–2,5 раза», — сказал спикер Госдумы, обращаясь к представителям Минстроя.
Вячеслав Володин также предложил правительству и Центробанку изучить разницу в стоимости квадратного метра в разрезе регионов страны. Он обратил внимание, что рост цен на жилье превышает уровень инфляции в 44 регионах РФ, и лишь начиная с 45-го субъекта этот показатель становится ниже инфляции.
В частности, относительного прошлого года «квадрат» подорожал более чем на 50% в Еврейской автономной области и Кабардино-Балкарской Республике. В Подмосковье рост составил 25%. Москва, по словам Вячеслава Володина, сдерживает увеличение цен на жилье, а в Санкт-Петербурге отмечен нулевой рост.
12 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что россиянам нужна не доступная ипотека, а доступное жилье. По ее словам, рост цен нивелировал выгоду от льготных программ, а рыночная ипотека станет привлекательной для граждан только при низкой инфляции. Она также подчеркнула, что льготные программы должны быть «строго адресными».
Тэги
Вячеслав Володин Жилье Россия

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