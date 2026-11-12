Вячеслав Володин: стоимость жилья не должна расти на 50% в год

Стоимость жилья должна быть обоснованной и не должна расти на 50% в год, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также предложил кабмину и Банку России изучить разницу в стоимости квадратного метра в регионах России

Стоимость квадратного метра жилья не может расти на 50% от года к году, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленаром заседании нижней палаты парламента.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу сделать тарифы и стоимость жилья обоснованными.

«Поэтому обосновывайте эти цифры, которые вы утверждаете. Они не могут меняться от года в год на 50%. У нас получается, что „метров“ больше стало, а жилье — дальше, потому что дороже стало в 2–2,5 раза», — сказал спикер Госдумы, обращаясь к представителям Минстроя.

Вячеслав Володин также предложил правительству и Центробанку изучить разницу в стоимости квадратного метра в разрезе регионов страны. Он обратил внимание, что рост цен на жилье превышает уровень инфляции в 44 регионах РФ, и лишь начиная с 45-го субъекта этот показатель становится ниже инфляции.

В частности, относительного прошлого года «квадрат» подорожал более чем на 50% в Еврейской автономной области и Кабардино-Балкарской Республике. В Подмосковье рост составил 25%. Москва, по словам Вячеслава Володина, сдерживает увеличение цен на жилье, а в Санкт-Петербурге отмечен нулевой рост.