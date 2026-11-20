Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что президент России Владимир Путин хочет заключить мирное соглашение по Украине, сообщает The Washington Post. Американский лидер призвал европейские страны договориться с Москвой и направлять средства, выделяемые на поддержку Киева, на развитие собственных государств

Президент США Дональд Трамп призвал Европу и Украину заключить сделку с Россией. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом встречи европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского 19 ноября.

По словам собеседников издания, Дональд Трамп подключился к встрече по телефону своего зятя Джареда Кушнера. Американский лидер сообщил, что президент РФ Владимир Путин стремится к миру. Как утверждается, он также предложил европейским странам направлять средства, которые сейчас тратятся на поддержку Украины, на развитие собственных государств.

Европейские лидеры на встрече в Берлине подтвердили готовность продолжать военную поддержку Киева и участвовать в переговорах по урегулированию. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам консультаций вновь призвал рассмотреть вопрос о вступлении Украины в НАТО. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что мирное соглашение не может быть достигнуто без участия Европы.

18 ноября президенты России и США встретились на торжественном приеме для участников саммита АТЭС в Шэньчжэне. Они обменялись рукопожатиями и кратко пообщались. На следующий день Владимир Путин и Дональд Трамп провели отдельные двусторонние переговоры, которые продлились менее часа. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал их подготовительными к трехстороннему саммиту. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине и двусторонние отношения.