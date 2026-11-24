Недвижимость в Испании площадью 176 кв. м, две московские квартиры и четыре транспортных средства указал в декларации задержанный губернатор Мурманской области Андрей Чибис. На шести банковских счетах главы региона находилось более 7,2 млн рублей

В декларации Андрея Чибиса, представленной в рамках избирательной кампании 2026 г., перечислена недвижимость в Испании, Москве и Мурманской области. Это следует из опубликованных ЦИК сведений о доходах и имуществе кандидатов в Госдуму девятого созыва.

Помимо испанского объекта площадью 176 кв. м, губернатор указал две квартиры в столице — 133 и 76,2 кв. м. В Мурманской области у Андрея Чибиса есть три земельных участка площадью 1158, 1080 и 435 кв. м. Еще девять объектов были отнесены к иной недвижимости: нежилое помещение площадью 17,9 кв. м в Москве и восемь зданий и сооружений в Заполярье.

В перечне транспорта указаны Toyota Land Cruiser 200 (2016 г. выпуска) и Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4Matic (2011 г.). Также губернатор задекларировал квадроцикл Can-Am Outlander XM-R 800 EFI (2012 г.) и снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD (2011 г.).

Доход Андрея Чибиса за 2025 г. составил 5,18 млн руб. Его источниками стали зарплата в правительстве Мурманской области и проценты по вкладам. Общий остаток на шести банковских счетах достигал 7,22 млн руб.

Андрея Чибиса задержали в Москве 23 ноября. Следственные действия связаны с уголовным делом о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По делу проходит группа лиц, которой вменяется хищение более 39 млн руб. у регионального Минстроя и растрата свыше 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск. Фигуранты также обвиняются в незаконных валютных операциях.

Андрей Чибис возглавляет Мурманскую область с сентября 2019 г. До этого он занимал должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.