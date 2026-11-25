На официальном сайте VI Конгресса молодых ученых опубликована деловая программа: в нее войдут более ста дискуссий, лекций, панельных и питч-сессий, а также мероприятий других форматов, посвященных вопросам развития науки.

К Конгресс молодых ученых — ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022–2031 гг. Конгресс состоится 2–4 декабря 2026 г. в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Программа Конгресса объединит дискуссии по ряду тематических направлений: в треке «Большие вызовы научно-технологического развития» обсудят прорывные направления научных исследований, трек «Инициативы Десятилетия науки и технологий: итоги пятилетки» сосредоточится на результатах первой половины Десятилетия науки и технологий, трек «Платформа развития: люди, среда, инструменты» будет посвящен созданию и развитию научной инфраструктуры.

В рамках российско-вьетнамского Года науки и образования Социалистическая Республика Вьетнам получила статус страны — главного гостя VI Конгресса молодых ученых, который пройдет с 2 по 4 декабря 2026 г.в Санкт-Петербурге. В состав вьетнамской делегации войдут более 200 ученых, аспирантов, представителей профильных министерств, Совместного Российско-Вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра.

В направлении программы «Большие вызовы научно-технологического развития» обсудят материалы будущего и аддитивные технологии, сохранение биоразнообразия, проектирование экосистем с помощью искусственного интеллекта, генетические исследования, изучение иммунологической памяти, редактирование генома и персонализированную медицину, микрофлюидные технологии, исследования космоса, будущее энергетики и атомных технологий.

При поддержке Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» состоится дискуссия «Атомный проект 2.0: Россия как драйвер технологий будущего». Участники обсудят лидерство России в новую энергетическую эру и то, как атомные технологии меняют энергетический ландшафт планеты.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук проведет сессию в формате своей авторской телепередачи «Картина мира с Михаилом Ковальчуком». Темой сессии станет выбор исследовательского направления для молодых ученых. Гостем программы станет помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. Участники обсудят, как молодому ученому соотнести задачи своего исследования с глобальными вызовами и приоритетами научно-технологического развития страны, какие возможности есть у молодых ученых в современной научно-технологической повестке и какие перспективы открываются для исследователей на стыке научных дисциплин.

НТУ «Сириус» в ходе сессии «Искусственный интеллект в образовании: исследовательские подходы к оценке эффектов» представит исследование, ставящее целью ответить на вопрос: действительно ли применение искусственного интеллекта способствует обучению или лишь временно повышает качество выполнения заданий, не обеспечивая освоения знаний. Ученые «Сириуса» поделятся методами оценки результативности различных способов использования ИИ и способами отличать освоение знаний и перенос их в самостоятельную деятельность от успешного выполнения заданий с технологической поддержкой.

В программный трек «Инициативы Десятилетия науки и технологий: итоги пятилетки» войдут дискуссии об итогах реализации инициатив первой половины Десятилетия: развитии научно-популярного туризма и научных музеев, производстве научно-популярного контента и медийных проектов. Обсудят также роль молодежный научных школ в привлечении в науку новых талантов и эффективность мер по популяризации науки.

В дискуссиях направления «Платформа развития: люди, среда, инструменты» рассмотрят материальные, инфраструктурные, финансовые и административные меры поддержки науки: от создания лабораторий и проектов класса «мегасайенс» до разработки грантовых программ, механизмов трансфера технологий и развития научных кадров. В ходе панельных сессий поговорят о взаимодействии научных организаций с индустриальными партнерами, защите интеллектуальной собственности, монетизации результатов НИОКР, востребованности научных кадров в индустрии, применении научных решений в различных отраслях экономики.

Внедрение научных разработок в экономику станет предметом дискуссии «Госзадание 2.0: наука для промышленности». Представители индустрии и научного сообщества поделятся итогами реализации проекта технологического заказа на НИОКР в области станкостроения и обсудят, как применить полученный опыт в других направлениях промышленности и как выстраивать модель сотрудничества индустрии и науки.

Меры по укреплению технологического суверенитета и замещению критического импорта рассмотрят участники питч-сессии «Инженеры нового поколения: как создается технологический суверенитет». В фокусе дискуссии — путь от идеи до реального изделия в разных областях промышленности, развитие собственных компетенций и выстраивание карьерной траектории инженера от вуза до завода.

Дискуссия «Морские биологические станции как инфраструктура для междисциплинарных научных исследований и подготовки кадров» будет посвящена развитию уникальной научной инфраструктуре — морским научным станциям, позволяющим производить мониторинг состояния экосистем береговой линии от арктических льдов до субтропиков. Участники расскажут об оборудовании и возможностях станций, а также обсудят их встраивание в глобальные проекты мониторинга, что позволяет обеспечить высокий уровень междисциплинарных исследований и подготовку кадров.

Сессия «„Плавучий университет“: от подготовки кадров к системе развития науки» расскажет о программе «Плавучий университет», выросшей из проекта по привлечению студентов в морские науки до полноценной программы подготовки научных кадров от школы до ученой степени. Участники сессии рассмотрят роль программы в формировании новых научных команд, возможности интеграции с вузами и научными институтами и ее значение в решении прикладных задач бизнеса.

В международном треке «Наука без границ: идеи, открытия, решения» состоятся дискуссии о международном научном сотрудничестве с Индией, странами Латинской Америки, Центральной Азии. В повестке — интеграция иностранных выпускников российских вузов в российский научный ландшафт, реализация совместных научных проектов, совместное использование научной инфраструктуры, научное и культурное сотрудничество. В рамках трека состоится круглый стол «Наукометрия стран БРИКС» с участием представителей Вьетнама, первой страны — почетного гостя Конгресса молодых ученых, а также Международный симпозиум «Научная дипломатия в многополярном мире: Наука. Диалог. Доверие» под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию в 2026 году сформировал в деловой программе Конгресса трек «От смелых идей к ответственным решениям». Ядром программы Координационного совета на VI Конгрессе станет серия сессий «Алгоритмы научной политики», посвященных направлениям деятельности Координационного совета: работе с региональными и отраслевыми советами молодых ученых, организации доступа молодых исследователей к национальной научной инфраструктуре, аккредитации научных кадров и совершенствованию акселерационных программ для ученых, которые хотят вывести свои разработки на рынок.

Также в программе Конгресса — трек лауреатов Премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. Молодые лауреаты расскажут о передовых разработках в различных научных областях: нейроморфных технологиях, проектировании биологических систем, использовании больших данных в моделировании, применении технологий искусственного интеллекта в науке и других. Также в программу войдут лекции ведущих российских ученых и лауреатов ключевых научных премий.