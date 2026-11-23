Страх перед стремительным развитием искусственного интеллекта (ИИ) становится важным политическим ресурсом. Фобии населения уже активно меняют ландшафт национального регулирования во многих странах и конвертируются в электоральные очки. Но реальный социальный риск глобальной ИИ-гонки в другом — увеличение пропасти между передовыми государствами и отстающими.

Общество против ИИ-апокалипсиса

Развитие искусственного интеллекта впервые опередило проблему изменения климата в ежегодном докладе о глобальных угрозах, подготовленном французской страховой компанией AXA совместно с Ipsos и опубликованном в середине октября 2026 года.

Общественные движения критиков ИИ — PauseAI, No AGI, QuitGPT, Pull The Plug и другие — привлекают все больше внимания. Активисты регулярно протестуют у офисов OpenAI, xAI и других компаний-разработчиков, срывают деловые мероприятия с участием руководителей техногигантов и ведут переговоры с политиками, призывая их законодательно ограничить развитие технологии.

Не все страхи имеют под собой практические основания. Часть из них остаются общественными фобиями — например, распространенный страх замещения людей во многих профессиях алгоритмами.

В этом вопросе пока нет единства даже в экспертной среде. Так, замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников считает, что воздействие ИИ на рынок труда будет выражаться прежде всего в перераспределении задач, которые выполняют представители тех или иных профессий. Общественная тревога имеет основания, возражает интернет-омбудсмен, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Мариничев. «Согласно исследованиям Международной организации труда, преобразование профессий выглядит более вероятным сценарием, чем их полное исчезновение, но эта оценка не гарантирует сохранения каждого рабочего места и безболезненности перехода», — подчеркивает экономист.

Статистика Как развивается ИИ К 2032 году рынок генеративного ИИ достигнет $2,3 трлн, оценили в Bloomberg Intelligence. По итогам 2022 года, когда был запущен ChatGPT, объем этого рынка оценивался всего в $40 млрд. По подсчетам Bloomberg, в 2022–2025 годах американские техногиганты (Amazon, Alphabet, Microsoft и др.) вложили в ИИ-инфраструктуру почти $1 трлн, а к 2028-му эта сумма может превысить $3,5 трлн. По оценке DataReportal, в 2025 году число пользователей ИИ-сервисов превысило 1 млрд человек. Microsoft в докладе о принятии ИИ утверждает, что им пользуется 16% трудоспособного населения планеты. Выше всего этот показатель в ОАЭ (64%), Сингапуре (60,9%) и Норвегии (46,4%).

Почему ИИ пугает даже техногигантов

Недовольство вседозволенностью при обучении и использовании нейросетей нарастает даже в недрах самих компаний-разработчиков. Так, в июле 2026 года более 1,3 тыс. сотрудников ведущих игроков рынка искусственного интеллекта подписали петицию с требованием отказаться от ИИ-гонки и ввести механизмы регулирования развития нейросетей. В их числе оказались сооснователь и научный руководитель Google DeepMind Илья Суцкевер и генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи.

Основатель SpaceX Илон Маск еще до бума общедоступных чат-ботов неоднократно заявлял , что ИИ опаснее ядерного оружия. В свою очередь, Сэм Альтман, глава компании OpenAI, выступает с инициативой учреждения международного органа по контролю над развитием ИИ во главе с США, который сам сравнивает с «МАГАТЭ для ИИ».

Впрочем, как отмечают аналитики, у техногигантов есть свой резон — и он отнюдь не в стремлении оградить человечество от глобальной ИИ-угрозы.

В риторике технологических лидеров сочетаются коммерческий интерес, стремление участвовать в определении будущих правил игры и попытка повысить ценность своих продуктов в глазах инвесторов и политиков, полагает Дмитрий Мариничев. С ним согласен руководитель департамента социального прогнозирования и моделирования Института социальной архитектуры Руслан Юсуфов. Страх — сильный стимул для привлечения внимания к теме развития нейросетей, обратил внимание эксперт.

Константин Калачев называет стратегию ИТ-гигантов скрытым маркетингом и «регуляторным захватом». По его мнению, призывы к жесткому государственному контролю выгодны в первую очередь самому бигтеху — OpenAI, Google, Anthropic, Microsoft. Не все малые компании в условиях жесткого регулирования удержатся на рынке, пояснил он.

Фото: Jason Henry/Bloomberg via Getty Images

Как ИИ влияет на политику

Потенциальные риски и недовольство в обществе бурным развитием ИИ приводят к различным ограничениям распространения этой технологии по всему миру. Так, в Китае для запуска генеративных моделей в открытый доступ требуется государственная сертификация, а любой ИИ-контент должен иметь соответствующую маркировку.

Закон об ИИ, действующий в ЕС с августа 2024 года, ранжирует модели по степени потенциального риска и вводит различные ограничения в зависимости от уровня его развития вплоть до запрета работы на европейском рынке. Аналогичным образом устроен законопроект об «этичном ИИ», рассматриваемый с 2023 года в Бразилии.

Закон 243-ФЗ «О поддержке развития технологий ИИ в Российской Федерации», вступивший в силу с 1 сентября 2026 года, также вводит риск-ориентированный подход к внедрению нейросетей и предписывает маркировку ИИ-контента. Ключевые положения документа касаются локализации инфраструктуры и импортозамещения в госсекторе и на объектах критической информационной инфраструктуры.

ИИ-фобия все чаще становится инструментом политической борьбы. Наиболее радикальные законодательные инициативы выдвинуты в США. Так, в сентябре 2026 года в Конгресс Соединенных Штатов внесли законопроект «О запрете суперинтеллекта», а до этого, в марте 2026-го, — законопроект о федеральном моратории на строительство новых центров обработки данных для ИИ из-за потребления ими огромного количества электроэнергии и экологических издержек.

Фобии вокруг ИИ активно эксплуатируются политиками для достижения собственных регуляторных и электоральных целей, констатирует Константин Калачев. Страх перед искусственным интеллектом давно стал политическим ресурсом, который легко конвертируется в голоса, гранты и новые полномочия в части регулирования, согласен Руслан Юсуфов.

Дмитрий Мариничев указывает, что отношение электората к ИИ позволяет политикам объединять вокруг себя как противников этой технологии (обеспокоенных рисками утраты работы, ростом стоимости электроэнергии, влиянием крупных технологических компаний), так и сторонников, не без оснований считающих, что ограничения развития ИИ грозят отставанием в технологической гонке.

Анти-ИИ риторика уже проникает в избирательные кампании, отмечает Руслан Юсуфов. Про ограничение распространения ИИ для защиты рабочих мест говорят как левые, так и правые партии, отмечает он. Дмитрий Мариничев не исключает расширения общественных движений против распространения ИИ, опирающихся на поддержку работников, опасающихся потери дохода, родителей, обеспокоенных влиянием ИИ на детей и прочих.

О дивный новый мир

Развитие ИИ ведет к усилению мировой технологической зависимости, учитывая, что вычислительные мощности, капитал и важнейшие наработки в этой сфере сосредоточены у небольшого числа участников, констатирует Дмитрий Мариничев.

Он указывает, что в этих условиях отказ от развития ИИ на уровне государства может обернуться полной утратой технологической самостоятельности. В обозримом будущем положение стран будет различаться в зависимости от того, смогут ли они готовить специалистов, работать с открытыми ИИ-моделями, создавать собственные продукты, менять поставщиков без разрушения существующих систем, заключает интернет-омбудсмен.

«Лидерство в сфере ИИ сегодня прямо связано с появлением новых сверхдержав», — полагает Руслан Юсуфов. По его словам, развитие ИИ усиливает зависимость периферии от передовых стран — без собственных технологий или нейтрального доступа к ним государство слабеет и попадает в положение клиента, которому рано или поздно предложат протекторат в обмен на сложные вычисления. Он прогнозирует появление блоков и коалиций в сфере развития ИИ, а также механизмов обмена ресурсов на доступ к технологиям.