Минэк предлагает ввести государственный реестр жилья, сдающегося посуточно туристам. Инициатива затронет рынок объемом 381 млрд руб., который уже превышает половину всего гостиничного сектора страны. Регулятор рассчитывает повысить безопасность и качество услуг для туристов, однако участники отрасли предупреждают о рисках роста цен и ухода части собственников в тень.

Учет по суткам

Минэкономразвития предлагает ввести госучет объектов временного размещения с посуточной оплатой. Об этом «Эксперту» рассказали в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время готовятся изменения в законодательство, предусматривающие государственный учет в специальном реестре объектов временного размещения с посуточной (почасовой) оплатой, который будет выступать основным элементом правового механизма обеспечения качества и безопасности услуг, защиты прав потребителей, а также прозрачности хозяйственной деятельности», — пояснили в пресс-службе.

В последние годы наблюдается рост спроса на такие услуги временного размещения в частных квартирах, домах или апартаментах. Отчасти этому способствовало распространение цифровых платформ для размещения подобных объявлений. Вместе с тем государственные требования к качеству услуг в таких квартирах отсутствуют: значительная часть рынка находится в серой зоне, не охвачена налоговым контролем и не учитывается в государственной статистике.

В «Агентстве трансформации и развития экономики» (АТРЭ) по просьбе «Эксперта» объем российского рынка краткосрочной аренды в 2025 г. оценили в 381 млрд руб. Совокупный вклад этого сегмента в экономику страны составляет 708 млрд руб., или 0,33% ВВП, подсчитали аналитики. Таким образом, он составляет более половины от объема гостиничных услуг, который, по данным Росстата, составил 611,6 млрд руб. в 2025 г.

Особенности национальной аренды Объекты краткосрочной аренды (КА) чаще всего используются путешественниками в поездках внутри своего региона, отмечают аналитики АТРЭ по итогам своего регулярного исследования туротрасли. Такие квартиры выбирают для отдыха, по семейным нуждам и для поездок с детьми, тогда как в отелях размещаются в основном деловые путешественники. При этом спрос на посуточное жилье чувствителен даже к небольшому повышению цен, отмечают в АТРЭ. Если выбранная квартира или апартаменты подорожают на 5%, только половина опрошенных гостей готова остаться при своем выборе. При росте цены на 15% таких гостей остается 8%, показало исследование.

Реестр вместо дефицита

К 2030 г. российское правительство рассчитывает увеличить число въездных туристических поездок до 16 млн. Для иностранных гостей упрощают правила въезда, в том числе за счет электронной визы и безвизового режима. Одновременно в стране строят новые гостиницы, но дефицит мест размещения остается существенным ограничением для развития внутреннего туризма.

По оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), к концу 2024 г. в России не хватало около 150 тыс. гостиничных номеров без учета устаревшего фонда. Особенно остро дефицит ощущался на Черноморском побережье Кавказа, Дальнем Востоке, в Карелии и Калининградской области. В марте 2026 г. президент РСТ Илья Уманский говорил, что нехватка номеров сохраняется и преодолеть ее удастся лишь в 2028–2030 гг. Там, где гостиничных мест не хватает, часть спроса уже покрывают квартиры и апартаменты, которые сдают посуточно.

В мае 2026 г. РСТ предлагал распространить на квартиры в многоквартирных домах и отдельные нежилые апартаменты, которые сдают туристам, правила эксперимента по гостевым домам (действует с сентября 2025 г. до конца 2027 г.). Владельцы такого жилья должны подтвердить его соответствие требованиям Росаккредитации — учитываются назначение земельного участка, количество комнат и их оснащение. В регионах-участниках принимать туристов в объектах, не включенных в специальный реестр, запрещено. За январь—октябрь 2026 г. в него внесли около 4,8 тыс. гостевых домов, а их общее число почти удвоилось, достигнув 9,9 тыс. объектов на 87,3 тыс. комнат.

Цена жестких правил

Дальнейшее развитие рынка краткосрочной аренды будет зависеть от конкретных требований Минэкономразвития для включения квартир в реестр. В АТРЭ смоделировали три возможных сценария регулирования:

Упрощенный режим — арендодатель вносит объект в единый реестр средств размещения и соблюдает санитарные и противопожарные требования.

— арендодатель вносит объект в единый реестр средств размещения и соблюдает санитарные и противопожарные требования. Средний режим — к реестру и правилам безопасности добавляются стандарты качества обслуживания и обязательная регистрация гостей, а публикация объявлений без реестрового номера запрещается.

— к реестру и правилам безопасности добавляются стандарты качества обслуживания и обязательная регистрация гостей, а публикация объявлений без реестрового номера запрещается. Строгий режим — ко всем перечисленным условиям добавляется требование вести деятельность только в статусе индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Наибольшие потери отрасль продемонстрирует при строгом регулировании. Добавленная стоимость в экономике может сократиться на 51,8 млрд руб., налоговые и страховые поступления — на 12 млрд руб. При упрощенном режиме для квартир поступления могут снизиться на 4,3 млрд руб. Для домов и апартаментов эффект меньше. Так, в сценарии с упрощенным режимом для домов добавленная стоимость вырастает на 600 млн руб., а поступления снижаются на 200 млн руб.

В зависимости от сценария рынок краткосрочной аренды могут покинуть от 16 тыс. до 234 тыс. арендодателей. Модель учитывает, что часть собственников перейдет на долгосрочную сдачу, а часть гостей выберет гостиницы.

Оценка рисков

Подсчитать возникающие дополнительные расходы собственников пока сложно, отмечают эксперты. По словам управляющего директора «Авито Путешествий» Артема Кромочкина, риск для гостей возникнет, если новые требования поднимут цены сразу у многих собственников. Если соблюдать правила окажется слишком дорого, часть арендодателей может уйти в закрытые чаты и соцсети, добавляет он. Об этом же заявил и руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму Сергей Толчин.

По опросу АТРЭ, при упрощенном режиме регулирования 22% арендодателей готовы продолжить сдачу вне новых требований, при строгом — 23%. Для бюджета результат будет зависеть от того, сколько собственников зарегистрируют жилье и продолжат сдавать его легально.

Переток бронирований из гостиниц в квартиры начался еще во время пандемии COVID-19, напоминает гендиректор компании «Индивидуальный туристический сервис», руководитель комитета по гостиничной деятельности в РСТ Виктория Шамликашвили. Тогда гости чаще выбирали жилье с кухней, чтобы готовить самостоятельно. Сегодня квартиры восполняют нехватку гостиниц за пределами крупных городов. При этом даже при ослаблении спроса на поездки посуточная аренда может оказаться устойчивее отелей, отмечает эксперт. По ее словам, собственник квартиры легче переносит простой, а гостинице даже при низкой загрузке нужно содержать персонал и поддерживать работу служб.

Чтобы сгладить влияние на рынок, Сергей Толчин предлагает вводить регулирование постепенно: для начала можно ограничиться базовыми правилами безопасности и защиты интересов соседей. Для уплаты налогов эксперт предлагает использовать патентную систему налогообложения с доступным для малого бизнеса лимитом и налог на профессиональный доход.