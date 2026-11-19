Накопители энергии на юге России за 2 месяца работы сэкономили более 150 млн руб. и снизили риск отключений электроэнергии, особенно в жаркую погоду. К 2029 г. накопители должны появиться и на Дальнем Востоке. Они эффективны для балансировки пиковой нагрузки, но не заменят новые электростанции, необходимые для устранения дефицита мощностей.

Что показал пилотный проект

Экономический эффект от внедрения систем накопления энергии (СНЭ) на юге России за август — сентябрь 2026 г. составил более 150 млн руб., сообщили «Эксперту» в Минэнерго России. Технология продемонстрировала свою эффективность при покрытии пикового спроса, добавили в министерстве.

Пилотный проект по размещению накопителей мощностью 350 МВт на Юге стартовал летом 2026 г., его реализовали «Россети», а поставщиком систем стала «Рэнера» (входит в «Росатом»). Первые месяцы эксплуатации накопителей говорят о практическом технологическом эффекте, рассказали «Эксперту» в «Системном операторе» (диспетчер российской энергосистемы). Благодаря СНЭ летом удалось провести дополнительные ремонты генерирующего и сетевого оборудования, снизить потенциальные и фактические объемы ограничения электроэнергии для потребителей при авариях, отметили там. «Также пилотный проект показывает свою высокую эффективность и с точки зрения применения в ежедневном режиме для покрытия части пиковых часов потребления мощности», — подчеркнули в организации.

Потенциал применения накопителей в энергосистеме России на ближайшие годы в «Системном операторе» оценили в 1 ГВт. К 2029 г. на Дальнем Востоке планируется создать еще 250 МВт таких систем, отметили в Минэнерго. Исполнителем вновь может стать компания «Россети», которая самостоятельно выберет поставщика оборудования. В пресс-службе «Росатома» сообщили «Эксперту», что госкорпорация обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы обеспечить потребность энергетики в накопителях, включая удаленные объекты, изолированные энергосистемы и единую энергосистему России. Напомним, у «Росатома» есть 2 фабрики по производству накопителей в Калининградской области и Москве мощностью по 4 ГВт⋅ч в год каждая. В «Россетях» не ответили на вопросы редакции.

Пока промышленные СНЭ планируется разместить только в энергосистемах Юга и Дальнего Востока, добавили в Минэнерго. Однако вопрос о строительстве таких систем в других регионах при необходимости будет оперативно рассмотрен.

Как накопители будут встраивать в энергосистему

Рынок систем накоплений в России находится на начальной стадии формирования. Накопители с ноября 2026 г. включены в состав оборудования, которое учитывается при формировании прогнозных балансов мощности энергосистем. Раньше такие данные в российской энергосистеме не учитывались.

Помимо этого, президент России Владимир Путин 6 октября провел совещание по развитию систем накопления, по его итогам был опубликован обширный перечень поручений. Среди них:

утверждение комплексной программы развития систем накопления до 2042 г.,

создание правовых условий для включения накопителей в оптовый и розничный рынки электроэнергии и мощности;

участие энергопроектов с применением накопителей в технологически нейтральных отборах проектов строительства новых мощностей;

расширение использования систем накопления для ЦОДов, многоквартирных жилых домов и индивидуальных домохозяйств.

Мировой опыт использования накопителей Общая установленная мощность накопителей по всему миру в 2025 г., по оценке Rystad Energy, превысила 250 ГВт. Для сравнения: вся установленная мощность российской энергосистемы на начало 2026 г. составила 271 ГВт. Лидером рынка является Китай: в 2025 г. в стране насчитывалось 136 ГВт мощностей систем накопления, к 2030 г. планируется довести объем мощности до 300 ГВт. Также активно развивают использование накопителей США, Европа, Австралия, страны Ближнего Востока.

Минэнерго России в октябре 2026 г. опубликовало проект постановления, который более глубоко вводит накопители в структуру российской энергосистемы. Согласно документу, владельцы систем накопления приравнены к поставщику электроэнергии, в том числе и по вопросам ценообразования, объяснили в министерстве. Минэнерго также разработало порядок конкурентных отборов мощности для систем накопления энергии, отметили в пресс-службе ведомства.

Как накопители влияют на стоимость электроэнергии

Системы накопления не вырабатывают электроэнергию и не снижают автоматически ее стоимость, рассказали в компании «Норд Энерджи» (занимается внедрением накопителей). Их задача — срезать пики нагрузки региона или предприятия: зарядить накопитель и отдать электроэнергию в часы максимального спроса. Часть пикового спроса можно покрыть без включений дорогой генерации, поэтому в случае накопителей считают не цену киловатт-часа из батареи, а стоимость покрытия пика с СНЭ и без них, добавили в «Норд Энерджи».

Стоимость киловатт-часа из накопителя оценивается в 60–90 руб. против 10–12 руб. у новой газовой генерации на юге России, подчеркнул директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Но вывод о неэффективности накопителей, по мнению аналитика, преждевременен: экономика СНЭ принципиально отличается от традиционных способов генерации. Себестоимость выданного из накопителя киловатт-чата, как рассказал Сергей Сасим, складывается из трех компонентов:

цены закупаемой энергии (как правило, ночной, то есть более дешевой);

потерь в цикле заряд-разряд (обычно составляют 10–15%);

амортизации самой батареи и сопутствующей инфраструктуры.

По его словам, накопители проигрывают по цене киловатт-часа там, где дефицит мощности проявляется лишь несколько часов в сутки, но зато выигрывают по цене киловатта обеспеченной мощности. Из материалов «Системного оператора» следует, что система накопления обходится в 130 млн руб. за МВт против более 200 млн за МВт на новой ТЭС. «Иными словами, речь идет о классической задаче выбора между двумя технологиями с различной структурой издержек — с высокой долей постоянных и низкой переменных у генерации и, наоборот, у хранения. Для проектов на Юге и на Дальнем Востоке именно это соотношение и оказалось решающим», — разъяснил Сергей Сасим.

Удельная стоимость накопителя «под ключ» составляет около 30 млн руб. за 1 МВт·ч, а расчетный ресурс батареи — 8–12 лет, отметил аналитик. Пока это дороже, чем в среднем по миру. По оценкам Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), удельные каптзатраты строительства накопителей в мире на начало 2025 г. составляли около $200 за кВт·ч, а в России — $354–431 кВт·ч. Но, по словам Сергея Сасима, стоимость накопителей динамично сокращается: за 15 лет они подешевели более чем в 10 раз, а к 2035 г. ожидается снижение цены еще на 15%.

Тем не менее дешевле традиционной генерации накопитель стать не сможет, считает директор группы аналитики в энергетике Kept Сергей Роженко. Он напомнил, что накопитель — это прежде всего способ переноса энергии во времени с потерями, а также вынужденное решение для российской энергосистемы из-за отставания строительства традиционной генерации и сетей.

Кто выиграет от использования накопителей

Аналитики выделили ключевые точки, где эффективнее всего применять системы накопления, поскольку они смогут заменить более дорогие решения:

Изолированные и удаленные энергорайоны. Накопители могут конкурировать с дизельной генерацией.

Накопители могут конкурировать с дизельной генерацией. Энергодефицитные узлы с короткими пиками. Накопитель замещает пиковую мощность и сети всего несколько часов в сутки.

Накопитель замещает пиковую мощность и сети всего несколько часов в сутки. Промышленные потребители. Предприятие может заряжать накопитель по более дешевому тарифу и снижать платежи за мощность в часы максимума. Окупаемость таких проектов составляет 3–7 лет, утверждает аналитик НИУ ВШЭ.

Предприятие может заряжать накопитель по более дешевому тарифу и снижать платежи за мощность в часы максимума. Окупаемость таких проектов составляет 3–7 лет, утверждает аналитик НИУ ВШЭ. Дата-центры и ИИ-инфраструктура. По словам Сергея Сасима, при прогнозной нагрузке новых ЦОДов в 4 ГВт потенциал накопителей оценивается в 800 МВт. Для таких объектов это не только источник экономии, но и инструмент бесперебойности.

В Минэнерго полагают, что применение накопителей выгодно всем категориям потребителей. Эти системы, как считают в министерстве, помогают добиться повышения энергоэффективности, снижения платежей за электричество во время пиковой нагрузки, снижения стоимости техприсоединения и повышения надежности электроснабжения.

Нужны ли накопители в жилых домах

Для населения использование систем накопления может быть не так «экономически ярко выражено» из-за небольших объемов потребления, отметили в Минэнерго. В «Системном операторе» заявили, что целесообразность применения накопителей населением определяется «исключительно наличием экономической эффективности их установки».

Сергей Роженко полагает, что для многоквартирных домов польза сведется преимущественно к резервированию при отключениях, а не к экономии. Более того, добавятся риски пожарной безопасности, сказал аналитик.

Удельная стоимость накопителя в малых масштабах пока выше, чем в промышленных, добавил Сергей Сасим. Это означает, что для квартир применение накопителей окупаться не будет. Однако системы накопления могут защитить от веерных отключений при пиках и авариях, а также снизить пиковую нагрузку на районную сеть. «Домашний накопитель разгружает трансформатор в часы максимума, откладывая или удешевляя сетевую реконструкцию, что в перспективе может частично отразиться в плате за содержание жилья», — заключил аналитик.