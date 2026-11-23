За год число успешных кибератак на российские организации выросло на 40%, следует из нового исследования Positive Technologies PT Vector 2027. Более трети таких атак привели к нарушению основной деятельности компаний. На этом фоне бизнесу недостаточно просто внедрить современные средства защиты — важно, чтобы специалисты умели вовремя обнаруживать угрозы и действовать в нестандартных ситуациях. О том, как проверить готовность команды к реальным атакам и почему для этого нужны регулярные тренировки, «Эксперту» рассказал управляющий директор по информационной безопасности ДОМ.РФ Дмитрий Шарапов.

— Что определяет готовность компании к кибератаке и почему современных средств защиты может быть недостаточно?

— Средства защиты — это датчики и инструменты, а атаку отражают люди и процессы. Системы информационной безопасности можно купить за квартал, а научить команду пользоваться ими в постоянно меняющихся условиях — задача на годы.

Чаще всего мешают четыре вещи. Первая — шум: SIEM (система управления событиями безопасности) выдает сотни алертов в сутки, большая часть — ложные или легитимные, и настоящая атака тонет в этом потоке. Вторая — каждое событие рассматривают по отдельности: правило сработало, инцидент проанализировали и закрыли. Собрать комплексную картину в рамках одной смены несложно, но связать события, произошедшие в разные дни, без глубокой базы атрибутов не смогут ни SIEM, ни аналитик. Третья — белые пятна в новых или редких сценариях реагирования: на смену заступает новый сотрудник, и может выясниться, что у него нет прав изолировать хост, а владелец системы не отвечает. И четвертая — слепые зоны есть всегда, тут нужен опыт команды. Все инструменты отвечают на вопрос, видим ли мы активность, а чтобы говорить о готовности, надо отвечать на другой: понимаем ли мы, что видим, и знаем ли, что делать дальше.

Не стоит думать, что всё решит ИИ, даже если в SOC (центр мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности) он уже разбирает алерты и строит ML-модели и связи. Чем больше команда доверяет ИИ, тем выше цена ошибки — и тем незаметнее она для оперативного реагирования. Новые угрозы можно пропустить, а при нетипичном инциденте у людей не хватит навыков, и они растеряются.

— Вы говорите, что настоящая атака тонет в потоке ложных срабатываний. А как понять, что несколько таких сигналов — части одной атаки?

— Связь видна через общие сущности: пользователь, хост, процесс, IP-адрес, время. Если у трех «мелких» событий за неделю общий пользователь и цепочка хостов — это уже не три события, а один сюжет.

Но чем медленнее развивается атака и чем больше действия злоумышленника похожи на обычную активность пользователей, тем сложнее обнаружить связь между событиями. Они могут происходить в разное время, затрагивать несколько систем и по отдельности не вызывать подозрений. Поэтому аналитикам важно не ограничиваться проверкой отдельных срабатываний, а оценивать происходящее в контексте всей инфраструктуры.

В зрелом SOC связи выстраиваются автоматически: граф «пользователь — хост — процесс — учетка — сеть» обновляется непрерывно, а инцидент оценивается по комплексу параметров, а не по критичности одного события. И все равно аналитик должен спросить себя: «А что, если все эти события — части одной атаки?»

— Допустим, аналитик заподозрил связь. Что он должен уметь, чтобы проверить свою версию? Этому можно научиться на курсах?

— Нужно уметь думать, как исследователь. Когда рутину забирают агенты, от человека требуется не скорость, а суждение.

Нужно строить гипотезы: не «проверить сработавшее правило», а спросить — если это атака, что я должен увидеть дальше? И пойти искать самому. Нужно уметь работать с сырыми данными: анализировать логи, вручную собирать таймлайн, проводить форензику и понимать инфраструктуру. Понимать ограничения моделей и перепроверять выводы ИИ. Принимать решения по выводам агента: изолировать сервер или нет, решает человек. И самое главное — коммуницировать с пользователями, владельцами систем, поддерживать единое инфополе с дежурными ИТ.

Вот такие навыки труднее натренировать. Повседневная работа — это поток типовых событий, рутина. Курсы и CTF дают знания по отдельным темам в стерильных условиях, но в реальном расследовании никто не скажет, что вы пошли по ложному следу. Настоящая атака — это неполные данные, шум, давление по времени и несколько людей, которые должны договориться.

— Тогда как приблизить тренировку к реальной атаке?

— Для регулярной практики мы используем Standoff Defend (онлайн-киберполигон Positive Technologies), где специалисты расследуют сценарии реальных атак в изолированной цифровой среде. На полигоне воспроизводят корпоративную сеть и ее системы защиты.

Скажем, все началось с фишингового письма: злоумышленник украл учетные данные и получил доступ к другим системам. Участникам предстоит восстановить ход атаки. Чтобы условия были ближе к реальным, имитируют и обычную жизнь сети: сотрудники работают, ИТ-служба проводит плановые работы, средства защиты время от времени подают ложные сигналы. Есть и другой сценарий: действия злоумышленника выглядят как работа администратора, и аналитикам нужно отличить обычную работу от атаки.

— Чему в таком сценарии учится новичок, а что полезно опытному аналитику?

— Новичок видит, какие следы атака оставляет в журналах событий, и учится их искать без риска для рабочих систем. Опытный аналитик может проверить, сработает ли привычный подход в незнакомой ситуации, или попробовать себя в роли руководителя расследования. Одно дело — самому найти следы атаки, другое — распределить задачи и собрать выводы коллег.

— Получается, что необходима постоянная вовлеченность. Реально ли, по-вашему, найти на это время в обычном рабочем графике?

— Вполне реально, если перестать считать тренировку отвлечением от работы. Это такая же работа, как реагирование, дополнительный полезный инструмент. Если ее не запланировать, ее не будет никогда: текущих задач хватит всегда.

Освободить время можно за счет автоматизации: каждая рутинная операция, которую забрал SOAR или скрипт, — это часы на подготовку. У нас прямая связка: автоматизируем типовое — тренируем нетипичное. Короткий регулярный формат вместо редкого большого: раз в две недели час-два на разбор одного сценария, раз в квартал — полноценные учения на полигоне. И результат в работу: каждая тренировка должна заканчиваться конкретикой — новым правилом корреляции или исправленным плейбуком.

— Учения провели. Что надо делать дальше, чтобы они принесли пользу в обычной работе?

— Для меня самая ценная часть тренировки — разбор. Представьте: один аналитик хорошо справился со своей задачей, но не рассказал коллегам о детали, которую счел неважной. Для него она ничего не меняла, а кому-то из команды могла помочь связать два эпизода. На разборе видно, где именно потеряли время и что можно сделать иначе.

Появляется общая картина атаки: видно, как отсутствие прозрачного разбора «своего куска» одним аналитиком влияет на ход и время расследования всей команды. Формируется нормальное отношение к ошибкам: обсуждают их открыто, перестают скрывать и эскалируют сомнительное раньше, а не после того, как «точно уверены». И знания перестают жить в одной голове: то, что знал один опытный специалист, становится общим опытом команды.

После разбора должно что-то измениться в повседневной работе — новое правило корреляции или исправленный плейбук. Так выводы из учений становятся рабочими правилами для всей смены.