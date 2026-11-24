Социология выходит за пределы человеческого общества: аналитический центр ВЦИОМ впервые опросил не людей, а пять популярных нейросетей. Пока это эксперимент, но в будущем анализ ИИ может стать важным направлением деятельности социологов. Однако алгоритм никогда не сможет заменить живого человека.

ИИ-эксперимент

Аналитический центр ВЦИОМ выпустил доклад по итогам интервью с пятью популярными отечественными и зарубежными нейросетями — ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, GigaChat и «Алиса AI». С результатами такого исследовательского эксперимента ознакомился «Эксперт».

Нейросетям задавали вопросы о функциях, которые в личных финансах ИИ может взять на себя уже сегодня, а также об ответственности за ошибочные решения в этой сфере и предвзятости алгоритмов в рекомендациях финансовых продуктов. «Для сопоставимости использовался единый перечень из семи открытых вопросов, а также специальный промпт, предлагавший моделям самостоятельно формулировать и аргументировать ответы без имитации человеческого опыта», — поясняет один из авторов доклада Татьяна Смак.

ChatGPT, например, описывает свою роль так: «ИИ уже заметно улучшает качество финансового анализа, но пока гораздо сильнее как инструмент мышления, чем как автономный управляющий личными деньгами».

Социологи сравнили аргументацию моделей как между собой, так и с мнением «живых» экспертов. «ИИ не обладает собственным мнением: его ответы формируются на основе данных, на которых он обучался, настроек модели и конкретных вопросов. Результаты эксперимента показывают, как выбранные ИИ-системы рассуждают о проблеме, но не отражают позицию их разработчиков и не могут быть распространены на все модели ИИ», — отмечает Татьяна Смак.

Мнения нейросетей разошлись

Первое нейроисследование ВЦИОМа показало, что ИИ-системы по многим вопросам рассуждают по-разному. Заметнее всего «мнения» моделей расходятся в трактовке ответственности за неудачное финансовое решение.

GigaChat перекладывает риск на пользователя: «Если я выступал в роли советника, а человек принял решение самостоятельно, ответственность остается на нем».

перекладывает риск на пользователя: «Если я выступал в роли советника, а человек принял решение самостоятельно, ответственность остается на нем». «Алиса AI» признает ответственность финансовой организации за исполнение операции и технические сбои, но ошибку самого ИИ рассматривает лишь как повод улучшить модель.

Зарубежные модели предъявляют больше требований к поставщику услуги. По их логике, согласие клиента не освобождает организацию от последствий скрытой ошибки или ложного утверждения.

DeepSeek считает, что если сервис выдает себя за советника, он не должен перекладывать весь риск на человека.

считает, что если сервис выдает себя за советника, он не должен перекладывать весь риск на человека. ChatGPT предлагает учитывать, кто именно мог контролировать причину ошибки.

предлагает учитывать, кто именно мог контролировать причину ошибки. Perplexity обращает внимание на доказательную базу: пользователь не видит, что происходит внутри системы, поэтому сервису нужен журнал поручений и действий, а при его отсутствии спор стоит трактовать в пользу клиента.

При ответе на вопрос о том, кто возместит ущерб от неверного совета, все модели начинали юлить. «Одни говорят, что компенсация не положена вовсе, если речь об обычном разговорном сервисе, другие отсылают к законодательствам конкретных стран, третьи указывают на то, чей именно алгоритм дал совет, и если это, например, был банковский ИИ, то с него и спрос», — констатируют аналитики ВЦИОМа.

Барьер доверия и права

ИИ — это инструмент мышления, анализа и выполнения цепочек действий, а не автономный управляющий деньгами, отмечает глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. По его словам, модели сами признают, что не могут гарантировать доходность или предсказывать рынок, и что ответственность за скрытые ошибки должен нести поставщик сервиса. «Если это обычная ИИ-модель, которую вы используете по своей инициативе и по собственному сценарию, то ответственность за решения здесь всегда на пользователе», — предупреждает эксперт.

Главные барьеры для внедрения нейросетей не технологические, а организационные и правовые, отмечает Щельцин: «В ближайшие годы мы увидим расцвет агентов и ассистентов на базе ИИ, которые готовят решения для и вместо человека. Но полный автопилот это вопрос законодательства и доверия. Чтобы ИИ приносил пользу, а не усиливал неравенство, нужно встраивать защиту по умолчанию, предусмотрев минимизацию данных, журналирование действий, лимиты на операции и возможность реального удаления информации».

Цифровые респонденты

Директор по науке Института гуманитарных и социальных технологий НИУ ВШЭ Иван Груздев называет опрос нейросетей шагом в сторону очень перспективного направления: «Сегодня активно разрабатываются модели так называемых цифровых, или синтетических, респондентов. Это попытки с помощью ИИ моделировать ответы людей с разными социальными характеристиками».

Эксперт признается, что опрашивать «аналоговых» респондентов становится всё сложнее: люди реже соглашаются участвовать, исследования дорожают и занимают много времени, а до некоторых групп почти невозможно добраться социологам. «На этом фоне цифровые респонденты м