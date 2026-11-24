Коллаж: «Эксперт»
Социология выходит за пределы человеческого общества: аналитический центр ВЦИОМ впервые опросил не людей, а пять популярных нейросетей. Пока это эксперимент, но в будущем анализ ИИ может стать важным направлением деятельности социологов. Однако алгоритм никогда не сможет заменить живого человека.
ИИ-эксперимент
Аналитический центр ВЦИОМ выпустил доклад по итогам интервью с пятью популярными отечественными и зарубежными нейросетями — ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, GigaChat и «Алиса AI». С результатами такого исследовательского эксперимента ознакомился «Эксперт».
Нейросетям задавали вопросы о функциях, которые в личных финансах ИИ может взять на себя уже сегодня, а также об ответственности за ошибочные решения в этой сфере и предвзятости алгоритмов в рекомендациях финансовых продуктов. «Для сопоставимости использовался единый перечень из семи открытых вопросов, а также специальный промпт, предлагавший моделям самостоятельно формулировать и аргументировать ответы без имитации человеческого опыта», — поясняет один из авторов доклада Татьяна Смак.
ChatGPT, например, описывает свою роль так: «ИИ уже заметно улучшает качество финансового анализа, но пока гораздо сильнее как инструмент мышления, чем как автономный управляющий личными деньгами».
Социологи сравнили аргументацию моделей как между собой, так и с мнением «живых» экспертов. «ИИ не обладает собственным мнением: его ответы формируются на основе данных, на которых он обучался, настроек модели и конкретных вопросов. Результаты эксперимента показывают, как выбранные ИИ-системы рассуждают о проблеме, но не отражают позицию их разработчиков и не могут быть распространены на все модели ИИ», — отмечает Татьяна Смак.
Мнения нейросетей разошлись
Первое нейроисследование ВЦИОМа показало, что ИИ-системы по многим вопросам рассуждают по-разному. Заметнее всего «мнения» моделей расходятся в трактовке ответственности за неудачное финансовое решение.
- GigaChat перекладывает риск на пользователя: «Если я выступал в роли советника, а человек принял решение самостоятельно, ответственность остается на нем».
- «Алиса AI» признает ответственность финансовой организации за исполнение операции и технические сбои, но ошибку самого ИИ рассматривает лишь как повод улучшить модель.
Зарубежные модели предъявляют больше требований к поставщику услуги. По их логике, согласие клиента не освобождает организацию от последствий скрытой ошибки или ложного утверждения.
- DeepSeek считает, что если сервис выдает себя за советника, он не должен перекладывать весь риск на человека.
- ChatGPT предлагает учитывать, кто именно мог контролировать причину ошибки.
- Perplexity обращает внимание на доказательную базу: пользователь не видит, что происходит внутри системы, поэтому сервису нужен журнал поручений и действий, а при его отсутствии спор стоит трактовать в пользу клиента.
При ответе на вопрос о том, кто возместит ущерб от неверного совета, все модели начинали юлить. «Одни говорят, что компенсация не положена вовсе, если речь об обычном разговорном сервисе, другие отсылают к законодательствам конкретных стран, третьи указывают на то, чей именно алгоритм дал совет, и если это, например, был банковский ИИ, то с него и спрос», — констатируют аналитики ВЦИОМа.
Барьер доверия и права
ИИ — это инструмент мышления, анализа и выполнения цепочек действий, а не автономный управляющий деньгами, отмечает глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. По его словам, модели сами признают, что не могут гарантировать доходность или предсказывать рынок, и что ответственность за скрытые ошибки должен нести поставщик сервиса. «Если это обычная ИИ-модель, которую вы используете по своей инициативе и по собственному сценарию, то ответственность за решения здесь всегда на пользователе», — предупреждает эксперт.
Главные барьеры для внедрения нейросетей не технологические, а организационные и правовые, отмечает Щельцин: «В ближайшие годы мы увидим расцвет агентов и ассистентов на базе ИИ, которые готовят решения для и вместо человека. Но полный автопилот это вопрос законодательства и доверия. Чтобы ИИ приносил пользу, а не усиливал неравенство, нужно встраивать защиту по умолчанию, предусмотрев минимизацию данных, журналирование действий, лимиты на операции и возможность реального удаления информации».
Цифровые респонденты
Директор по науке Института гуманитарных и социальных технологий НИУ ВШЭ Иван Груздев называет опрос нейросетей шагом в сторону очень перспективного направления: «Сегодня активно разрабатываются модели так называемых цифровых, или синтетических, респондентов. Это попытки с помощью ИИ моделировать ответы людей с разными социальными характеристиками».
Эксперт признается, что опрашивать «аналоговых» респондентов становится всё сложнее: люди реже соглашаются участвовать, исследования дорожают и занимают много времени, а до некоторых групп почти невозможно добраться социологам. «На этом фоне цифровые респонденты м