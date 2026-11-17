До 14 февраля 2027 г. в Анфиладе Музея архитектуры имени А.В. Щусева работает выставка «Александр Витберг. Прометей Воробьёвых гор». «Эксперт Урбан» рассказывает, почему архитектору, чей самый известный проект не был построен посвятили целую выставку.

Кураторами проекта стали искусствовед, заведующая отделом хранения архитектурно-графических фондов XVIII — XIX веков Музея архитектуры Татьяна Дудина и искусствовед, член-корреспондент Российской академии художеств, ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Семён Михайловский. Именно Витберг стал темой дипломной работы в Академии художеств у самого Михайловского, затем искусствовед многие годы занимался изучением его наследия и атрибуцией рисунков. «Александр Витберг — один из самых интригующих и самых колоритных персонажей русской культуры. Но вот серьезных экспозиций до сих пор не было», — отмечает Михайловский.

Семь разделов выставки в хронологической последовательности рассказывают о трагической судьбе и творческом пути Александра Витберга. Всего здесь представлено около 250 предметов из 20 государственных и частных собраний Москвы, Санкт-Петербурга и Вятки. Здесь посетители увидят авторскую графику и живопись, произведения декоративно-прикладного искусства, фотографии, архивные документы и личные вещи.

Грандиозный замысел

Александр Витберг создал один из самых грандиозных архитектурных замыслов России XIX века — храм Христа Спасителя. Вот только не тот, что на Волхонке. Проект храма Христа Спасителя, задуманный как величественный памятник победе России в Отечественной войне 1812 года, должен был быть построен на Воробьевых горах, но так и не был реализован. Он выбирался по итогам конкурса, многие видные архитекторы того времени прислали свои проекты, из них император выбрал наиболее грандиозный. Он был разработан очень молодым Витбергом, до этого в качестве архитектора не выступавшим.

Да и Александром Витбергом он тогда не был. Только в 1818 году отец Витберга получил дворянство Российской империи, а Карл Магнус Витберг принял православие и был наречен православным именем Александр.

Неосуществленному проекту посвящен самый большой раздел выставки. По замыслу Витберга, ядром огромного мемориального комплекса должен был стать собор, состоящий из трёх частей — Храма тела, Храма души и Храма духа. Каждая из них имела собственную архитектурную форму и символическое значение. Витберг предложил необычный проект огромного храма с пантеоном и колоннадой из 600 колонн.

Император Александр I был покорен необычным мистическим замыслом молодого архитектора. На выставке можно увидеть эскизы Витберга, касающиеся не только храма, но и всего комплекса — ограды, Святых ворот, оформления набережной реки Москвы.

На торжественную закладку камня собралось около 400 тысяч москвичей, почти все жители Москвы в то время. Но дальше проект ждали одни сложности.Финансовые просчеты, административная неопытность Витберга, его самонадеянность и смерть Александра I привели к приостановке строительных работ, отказу от строительства, а самого Витберга обвинили в растратах и отдали под суд, постановивший сослать его в Вятку, а всё его имущество конфисковать.

Фото: пресс-служба Музея архитектуры им. А.В. Щусева

Творить в ссылке

Остальные задумки архитектора долгое время оставались в тени его неосуществленного проекта. Выставка впервые соединила архивные материалы из разных музеев, чтобы взглянуть на личность Витберга по-новому. Здесь, например, выставлена драгоценная церковная утварь, выполненная Витбергом по заказу великого князя Николая Павловича, будущего императора Николая I, в честь рождения его первенца. Она предназначалась для придела Александра Невского в соборе Ново-Иерусалимского монастыря.

Даже тяжелые испытания не смогли заставить архитектора прекратить работу. В Вятке он активно творил: на выставке показаны эскизы и фотографии сооружений, возведенных в городе по проектам Витберга. Среди них — не сохранившийся до наших дней собор Александра Невского и ворота городского Александровского сада. В Вятке Витберг много общался и даже делил дом с писателем и философом Александром Герценым: судьба Витберга так заинтересовала Герцена, что он посвятил тому главу в «Былом и думах». «Середь уродливых и сальных, мелких и отвратительных лиц и сцен, дел и заголовков, в этой канцелярской раме и приказной обстановке вспоминаются мне печальные, благородные черты художника, задавленного правительством с холодной и бесчувственной жестокостью», — писал Герцен.

А еще здесь Витберг обрел преданного ученика. Художник-самоучка Дмитрий Чарушин многое взял у архитектора и отплатил тем же: в Санкт-Петербурге, уже после возвращения из ссылки, во время пожара в квартире Витберга Чарушин вынес на руках из огня своего учителя и спас часть его работ. В этом разделе экспозиции показаны карандашные зарисовки Чарушина, изображающие последние часы жизни Витберга.

В 1845 году Витберг получил разрешение вернуться в Санкт-Петербург и даже был восстановлен в звании академика архитектуры, но масштабных заказов больше не получал.

Архитектор-мистик

В архитектурных замыслах Александра Витберга часто присутствуют мистические мотивы, ведь на его становление большое влияние оказала масонская среда. Витберг и сам стал масоном — он состоял в ложе Умирающего сфинкса, возглавляемой писателем, переводчиком и философом Александром Лабзиным. Ложа действовала в Санкт-Петербурге 22 года, подразделяла участников на учеников, товарищей и мастеров и требовала от них строй дисциплины, в том числе в повседневной жизни.

На выставке представлены атрибуты, связанные с масонским движением, книги, протоколы ложи, в которой состоял Витберг, и шесть редких масонских знаков, принадлежавших ему самому.

«Мы раскрываем для наших посетителей тугой свиток летописи жизни Александра Витберга. Наша выставка — о крушении иллюзий, неправедном суде, ссылке, болезнях и нищете. Но она и о другом — о полёте мысли творца, о властителе, который сумел оценить необычный проект храма-пантеона в честь победы русского оружия в войне 1812 года, она — о духовном росте, о преданной дружбе, большой семье», — отмечает куратор проекта Татьяна Дудина.