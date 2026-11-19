Оргкомитет 18-й Московской премии URBAN в сфере жилой недвижимости объявил финалистов 2026 г. Церемония награждения пройдёт 26 ноября в Москве. Девиз вечера: «Время задавать ориентиры».

В этом сезоне на премию заявились 80 застройщиков с более чем 114 проектами. До финала дошли 56 проектов в 20 номинациях, то есть меньше половины. Отбор проходил в три этапа. Сначала эксперты оценивали анкеты в онлайн-голосовании, затем жюри выезжало на готовые объекты Москвы. 30 октября финалисты защитили проекты перед жюри. За объективность результатов отвечает независимый аудитор премии «Технологии Доверия».

Больше всего проектов в финале у MR: жилые комплексы «С5» и «26 Парквью», клубный дом «Форум», новый корпус Курчатовской школы и арт-объект «Экскаватор». По три проекта прошли у Sminex, «Донстроя», Stone, Upside Девелопмент и группы «Родина». Так в финале оказалась вся тройка девелоперов Московского региона с самым большим объёмом квартир в продаже: MR, Sminex и «Донстрой». «Донстрой» претендует на победу сразу в трёх классах жилья: бизнес-классе (квартал «Гордость» в проекте «Символ»), премиум-классе (ЖК «Начало») и элитном (ЖК «Татарская 35»).

По числу номинаций впереди всех жилой квартал Prime Park от Optima Development. Он в финале семи категорий, в том числе «Жилой комплекс года премиум-класса Москвы», «Лучший жилой небоскреб Москвы» и «Комплекс года с лучшей архитектурой». За звание лучшего комплекса премиум-класса с ним поборются «Прайд» (Pioneer), квартал «Эра» («Текта Групп») и квартал здоровой жизни «Союз» (группа «Родина»). В элитном классе в финал вышли «Веспер Погодинская», «Пыжёвский», «Палашёвский 11», «Татарская 35» и «Энигмия».

«До финала дошли проекты, которые выдержали проверку экспертов: сначала по документам, потом на месте. Жюри смотрело не на рендеры, а на то, как дом построен и как в нём будут жить. Поэтому шорт-лист URBAN помогает покупателю, который не хочет ошибиться с самой дорогой покупкой в жизни», — говорит Ольга Хасанова, основатель премии URBAN.

Отправная точка концепции — идеальный город Леонардо да Винчи. Леонардо рассматривал город как систему, в которой связаны архитектура, инженерия, пропорции, движение и человек. Организаторы считают, что спустя пять веков по тому же принципу думает современный девелопмент. Код URBAN складывается из пяти элементов: сообщество, момент решения, стандарт, время и спираль. Спираль повторяет архитектуру самой «Матрёшки» и означает развитие: каждый новый виток опирается на прежний опыт. Задача премии, по замыслу авторов, — найти проекты, в которых этот код проявился сильнее всего. Билеты на церемонию доступны на сайте.