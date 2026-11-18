Отставка сооснователя одной из самых дорогих компаний мира в результате шпионского скандала выгодна Вашингтону сразу по нескольким причинам. Уход Дженсена Хуанга усиливает позиции антикитайских «ястребов» в Белом доме перед переговорами Дональда Трампа с Си Цзиньпином на саммите АТЭС. Кроме того, он запускает контролируемое сдутие «ИИ-пузыря», грозящего американской экономике в случае резкого обвала, и делает крупнейшего чипмейкера более прозрачным и управляемым для госаппарата США.

Кремниевый гамбит

16 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против возвращения Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia, и сообщил, что американские спецслужбы не располагают данными о том, что его любовница работала на китайскую разведку. Ранее с аналогичным заявлением выступил генпрокурор США Тодд Бланш, а CNN сообщила об этом со ссылкой на источники в спецслужбах 12 ноября, сразу после отставки главы крупнейшего американского чипмейкера из-за шпионского скандала.

Вашингтон намеренно смягчает риторику перед переговорами Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС 18-19 ноября, уверен заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. Однако за публичным миролюбием скрывается продолжающееся давление на Nvidia: на серьезных кадровых перестановках в компании настаивает в том числе министр финансов Скотт Бессент, уточняет научный сотрудник Института США и Канады РАН Вадим Козлов.

Политолог-американист Малек Дудаков напоминает, что глава Nvidia был одним из лидеров «прокитайской партии» в американском корпоративном секторе: он, пользуясь прямым выходом на Трампа, продвигал нормализацию отношений с КНР.

По информации The Washington Post, госсекретарь США Марко Рубио, сторонник жесткого курса в отношении Китая, преувеличил выводы ЦРУ, обвинив Хуанга в связи с китайской шпионкой. «Так в преддверии встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином антикитайские ястребы подают Китаю сигнал о том, что США намерены отстаивать жесткую позицию», — заключает Малек Дудаков.

Бенефициарами отставки Дженсена Хуанга Вадим Козлов называет самого Марко Рубио, а также Скотта Бессента и торгового представителя Джеймисона Грира. Таким образом антикитайские ястребы стремятся обеспечить Дональду Трампу возможность надавить на своего визави угрозой ужесточения экспортного контроля вплоть до запрета поставок передовых чипов в Китай, полагает Дмитрий Суслов. Он отмечает, что с помощью таких угроз Вашингтон может пытаться добиться наращивания поставок редкоземельных металлов из КНР.

Скотт Бессент, который традиционно курирует торговые отношения Штатов с Китаем, неоднократно критиковал Пекин за якобы несоблюдение торговой сделки, достигнутой в октябре 2025 г. в Пусане. Согласно ей, в обмен на снижение американских тарифов, китайская сторона обязалась не препятствовать свободным поставкам редкоземов в Штаты, однако в Вашингтоне не удовлетворены темпами отгрузок.

Почему чипы Nvidia не скоро переедут в США Уроженец Тайваня Дженсен Хуанг построил успех Nvidia на тесном партнерстве с тайваньским гигантом TSMC, который выпускает ее чипы. Его отставка играет на руку «ястребам» в Вашингтоне, требующим перенести производство в США, считает политолог Дмитрий Суслов. По его мнению, избавившись от зависимости от тайваньских заводов, администрация Трампа получила бы большое пространство для маневра в диалоге с Китаем. При этом в военно-политическом плане Вашингтон продолжит сдерживать Пекин, чтобы не терять влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако американисты Малек Дудаков и Вадим Козлов уверены, что уход Хуанга мало что изменит, так как полному переносу заводов в Штаты мешают 3 фактора: высокая стоимость производства;

нехватка нужной инфраструктуры;

острый дефицит специалистов. При этом с 2025 г. TSMC уже выпускает некоторую часть своих передовых кремниевых пластин на заводе в Аризоне, однако финальная сборка чипов всё равно осуществляется на Тайване. В США заводы для этого этапа (как самой TSMC, так и ее партнера Amkor) заработают не ранее 2029 г. И даже после этого к концу десятилетия на США будет приходиться не более 30% передовых мощностей TSMC, которые придется делить между Nvidia, Apple, AMD и другими заказчиками.

Госаппарат против корпорации

Отставка Хуанга может рассматриваться и как пример борьбы государственного аппарата за подконтрольность и управляемость одной из крупнейших корпораций, отмечает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», старший преподаватель МГИМО МИД России Евгений Минченко.

В результате шпионского скандала в Nvidia было демонтировано фактически единоличное ручное управление визионера-основателя, которому напрямую подчинялись около 60 топ-менеджеров

Перед нами принудительная институционализация технологического гиганта, согласен руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Он уверен, что уход сооснователя Nvidia связан с системным кризисом управления технологическим монополистом: Вашингтон и совет директоров стремятся заменить неформальную жесткую вертикаль на прозрачную и подконтрольную регуляторам структуру.

ИИ-пузырь сдувается

Изменение инвестиционной политики Nvidia после ухода Хуанга может способствовать сдутию «ИИ-пузыря», считает директор по инвестиционной стратегии УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Надоршин. Вряд ли отставка Хуанга специально планировалась, но перекрытие «круговых сделок», обеспечивавших ИИ-отрасль дешевыми деньгами, всё же может замедлить ее ажиотажный рост, добавляет директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Тимур Хайруллин.

В UBS подсчитали , что с приходом на пост врио главы Nvidia ее финдиректора Колетт Кресс, которая выступает против рискованных вложений в клиентов, ИИ-индустрия лишится по меньшей мере $50 млрд такой «круговой» поддержки. «Это может оказаться холодным душем для индустрии», — констатирует Евгений Надоршин.

Как биржа отреагировала на уход Хуанга В день отставки Дженсена Хуанга сильнее всего обвалились не столько акции самой Nvidia (к закрытию торгов 12 ноября она отыграла падение до −4,3%), сколько бумаги зависимых от нее дата-центров: так, Nebius рухнул на 10–17%, а CoreWeave — на 6–7%. Но резкое падение осталось внутри ИИ-сектора: индекс S&P 500 в день увольнения топ-менеджера снизился всего на 0,35%. С октябрьского пика, когда Nvidia была крупнейшей компанией мира с капитализацией около $6 трлн, по 17 ноября ее акции подешевели примерно на 35%. Главным тестом на прочность «ИИ-пузыря» станут грядущие IPO Anthropic (запланировано на 19 ноября) и OpenAI (отложено на 2027 г.), чьи предварительные оценки инвесторы уже заметно снизили.

Своих не сдают

В Кремниевой долине развернулась масштабная кампания за восстановление Хуанга в должности, объединившая сотрудников Nvidia, ее крупных инвесторов и лидеров техноиндустрии. Онлайн-петиция «Верните Дженсена», адресованная совету директоров компании, уже собрала более 190 тыс. подписей. 17 ноября бывший глава компании сообщил , что «почтет за честь вернуться», если совет директоров обратится к нему с таким предложением.

Дональд Трамп также заявил, что не возражает против возвращения сооснователя Nvidia на пост гендиректора, за это публично высказался и глава Tesla и SpaceX Илон Маск. В его позиции жесткий прагматизм в вопросе поставок чипов для его собственных компаний сочетается с цеховой защитой права основателей на единоличное управление, уточняет Константин Калачев.

Илон Маск, как и Дженсен Хуанг, всегда выступал за прагматичное сотрудничество с Китаем, у него особые отношения с руководством КНР, при этом у Tesla крупный завод в Шанхае, на продукцию которого распространяются субсидии на продажу электрокаров на китайском рынке, напоминает Малек Дудаков.

«Если в отношениях США с Китаем произойдет эскалация, то бизнес-империю Маска ждут не лучшие времена. Они во многом похожи: если сегодня пришли за Дженсеном, то завтра жертвой аппаратных заговоров может стать и сам Илон», — констатирует американист.