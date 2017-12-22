Пора погрязнуть в долгах

Снижение ставки Банка России на последнем заседании на 0,5 б.п. и объявленная им возможность некоторого ее дальнейшего снижения в первом полугодии 2018 года повлечет за собой новый виток удешевления кредитования физических лиц, считают в агентстве ТАСС, которое провело опрос банков.

В ближайшее время снизить ставки по кредитам наличными планирует Тинькофф банк, не исключили этого и в Бинбанке. Но ориентиром для снижения ставок, скорее всего, станет Сбербанк. Агентство интерпретирует таким образом слова главы «Сбера» Германа Грефа: у Сбербанка «всегда меняются ставки».

Проценты по кредитам в банках зависят от уровня инфляции, ключевой ставки ЦБ, стоимости привлечения ресурсов, напоминает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Все эти факторы сейчас – на стороне уменьшения. Потребительские цены показывают рекордно малый рост за весь постсоветский период – 2,5% в ноябре, с 5,4% в 2016 году, по данным Росстата. Центробанк в декабре послал явный «месседж» рынку, уменьшив ключевую ставку сразу на 0,5 п. – с 8,25 до 7,75. Тем самым он продолжил цикл снижения, опустив свой процент с 10% в 2017 году. В 2018 году процент продолжит сокращаться, дойдя, очевидно, до 6,75-7%. Поскольку, по утверждению самого ЦБ, нормальное превышение его ставки над инфляцией – 2,5-3 пункта.

Уменьшаются и проценты по депозитам физлиц. За январь-октябрь 2017 г. они снизились проценты с 6,5% до 5,67% на срок до 1 года, с 7,8% до 6,3% - на 1-3 года, с 8,3% до 5,7% - свыше 3-х лет. Всё это в совокупности заставляет банки удешевлять свои кредиты. Ещё до декабрьского демарша ЦБ, с начала 2017 г. до ноября, упали средние ставки розничных кредитов: до 1 года с 22,4% до 18,5%, более года – с 16,2% до 13,7%, по данным ЦБ. Как видим, они сокращаются на 2-2,5 пункта, что адекватно движению ключевой ставки Центробанка. Продолжение этой политики позволит и далее снижать ставки кредитования. Это, безусловно, приводит к увеличению спроса и предложения кредитов.

Сумма остатка задолженности физлиц в банках повысилась на 9,3% на 1 ноября 2017 года по сравнению с началом года, по данным ЦБ РФ. Последствия данного процесса – неоднозначные, указывает Марк Гойхман. Позитивом можно считать то, что за счёт кредитования растёт потребительский спрос, который призван стимулировать экономику. Но с другой стороны, в этом есть опасность роста закредитованности граждан, поскольку увеличение кредитования идёт на фоне падения реальных доходов населения. НБКИ приводит данные, что существует просрочка по 20% потребительских кредитов и 25% карточных. Это создаёт высокие риски и для заёмщиков, и для многих банков. Однако, уменьшение ставки может несколько облегчить кредитное бремя за счёт рефинансирования. Ведь сейчас более половины новых кредитов люди направляют на погашение ранее полученных.

Да, соглашается старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, обычно снижению розничных ставок в банках предшествует понижение ключевой ставки ЦБ РФ. Это в основном касается депозитов. Но в этот раз, похоже, чуть подешевеют и кредиты. Вряд ли это вызовет резкий всплеск интереса к заемным продуктам, но небольшой прирост мы все-таки можем наблюдать, полагает эксперт. Оснований для надувания кредитного «пузыря», по ее мнению, так же пока нет.

ЦБ, как регулятор, задает всему рынку ориентир с помощью ключевой ставки, поэтому в ближайшее время мы увидим снижение ставок как по депозитам, так и по кредитам коммерческих банков, соглашается генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов. По его словам, регулятор решил побыстрее дойти до значения 7.75%, чтобы осмотреться. Ведь впереди, возможно, новый пакет финансовых санкций со стороны США, впереди президентские выборы, поэтому до марта ключевую ставку можно оставить неизменной.

«На фоне снижения ключевой ставки и рекордно низкой инфляции хочется подчеркнуть, что всем: и банкам, и предприятиям, и физлицам придется привыкать к более низким уровням доходности, чем несколько лет назад. Доходность по депозитам в 10% годовых быстро ушла в прошлое, точно также уйдет и доходность в 7%, и будет еще ниже, в районе 6%. У этого есть и свои плюсы — кредиты тоже станут дешевле, но на фоне надувающегося пузыря на рынке потребительского кредитования получить кредит станет сложнее: банки заботятся о качестве своей клиентской базы, опасаясь роста просрочки. Вместо 14-18% по кредитам физлица с хорошей кредитной историей смогут увидеть уровень 12-16%», – рассказывает эксперт.

И все же на фоне падения реальных доходов в течение последних 12 кварталов, стоит задуматься, берут ли люди эти деньги для текущего потребления или для построения пирамиды из кредитов, полагает Александр Шустов.