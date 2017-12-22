Путин разрешил олигархам из России вернуть капиталы на родину

Пойдя на встречу пожеланиям крупного бизнеса по возвращению капиталов в Россию, государство предложит им инвестировать в еврооблигации на сумму до $3 млрд, пишет издание «Ведомости».

О решении сообщил Владимир Путин на встрече с предпринимателями в Кремле 21 декабря. Наиболее удобную схему вложения в облигации федерального займа проработал ЦБ совместно с Правительством. Остается определить условия и параметры выпуска.

По сообщению СМИ со ссылкой на федерального чиновника, сумма облигаций составит $1–3 млрд. Покупатель бумаг может сохранить анонимность, при условии нераспространении информации о нем со стороны Национального расчетного депозитария. Это необходимо, чтобы бумаги не учли в системах Euroclear или Clearstream, которые передают данные в Минфин США, сообщает эксперт директор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. В противном случае счета могут быть тут же заблокированы.

Напомним, что в начале декабря бизнес-омбудсмен Борис Титов передал президенту Владимиру Путину просьбу российских олигархов, чьи капиталы находятся заграницей, о возможности вернуть средства на родину из-за опасения столкнуться с санкциями США.