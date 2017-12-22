Стало известно, какие российские телеканалы будут транслировать Олимпиаду-2018

Зимние Олимпийские игры-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане, будут транслировать три российских телеканала - Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ».

Телеканалы покажут соревнования, в первую очередь, с участием российских атлетов. Однако только этим они не ограничатся. В эфире будут и соревнования, где спортсменов из РФ не будет, передаёт сайт «Российской газеты» со ссылкой на Петра Макаренко, владельца компании «Телеспорт», которая обладает правами на трансляции Олимпийских игр.

По его словам, Первый, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут Игры-2018 в значительном объёме. При этом он подчеркнул, что трансляции между собой поделят сами каналы. Но это произойдёт уже позже. Каналы также сами решат, кто будет транслировать церемонии открытия и закрытия Олимпийскх игр.

Напомним, ранее ВГТРК не планировал показывать Игры-2018 без участия российской сборной, которую МОК отстранил от Олимпиады в Пхенчхане. В то же время, Первый и «Газпром-медиа» такой возможности не исключали.

При этом российские телеканалы приобретают права на трансляцию Игр не напрямую у МОК, а через посредника, которым и является компания «Телеспорт».

Ранее в СМИ публиковалась информация, что за права на трансляцию ОИ-2018 необходимо будет заплатить от 40 до 50 млн. долл. Как отмечает издание, несмотря на то, что российская сборная от Олимпиады отстранена, а атлеты из нашей страны будут выступать в Пхёнчхане под нейтральным флагом, стоимость прав на показ Игр-2018, судя по всему, не изменилась.