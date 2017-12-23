Греф: решения российских инженеров находятся на крайнем рубеже передовых технологий

Строительство в России одного из крупнейших в Европе и самого большого в нашей стране дата-центра в Сколково – важнейшее событие для рынка, считает Евгений Вирцер, генеральный директор генподрядчика строительства мега-ЦОДа-2 Сбербанка в Сколково – компании «Инсистемс» (группа компаний «Ланит»). Первая очередь которого начала функционировать неделю назад.

«Ключевым фактором эффективности крупного ЦОДа, – отмечает Вирцер, – являются охлаждение и дешевая электроэнергия. В России холодный климат, облегчающий охлаждение дата-центров, а также дешевая электроэнергия. Каждый дополнительный градус среднегодовой температуры повышает использование электроэнергии на 2%. Следовательно, чем ниже среднегодовая температура, тем меньше энергопотребление».

В силу этих причин, а также других – недостаточности современной инфраструктуры хранения данных, а также из-за законодательства о хранении персональных данных россиян в нашей стране, в строительстве глобальных ЦОДов в России в последние два года наблюдается настоящий всплеск. Построено и планируется построить несколько крупных ЦОДов.

Строительству глобальных дата-центров, по словам Вирцера, способствует импортозамещение – более низкая стоимость оборудования, хотя российские производители только в начале пути.

Так, в новом ЦОДе Сбербанка в Сколково впервые в России на площади 30 тыс. кв. м использовались в основном отечественные, причем, уникальные разработки обеспечения эффективности дата-центра и оптимизации строительства.

Применена технология прямого охлаждения с элементами искусственного интеллекта, позволяющая экономить до 90% электроэнергии относительно традиционных схем. Для охлаждения используется забортный воздух с минимальными затратами энергии на охлаждение.

Системы холодоснабжения более 330 дней в году работают с минимальным расходованием электроэнергии – она расходуется преимущественно на вентиляцию. Только 24 дня в году для охлаждения используются чиллеры – промышленные холодильные установки. В традиционных системах, заметил Вирцер, чиллеры используются круглогодично.

Системы имеют высокую надежность: в них в качестве резервных источников электроэнергии используются динамические дизельные источники бесперебойного питания.

По словам Евгения Вирцера, часть энергетических систем российского производства, а холодильное оборудование выпущено на иностранных заводах, но целиком по разработкам «Инсистемс». Возможность переноса производства в Россию зависит, по словам Вирцера, от степени готовности рынка использовать высокотехнологичную продукцию в объемах, достаточных для серийного производства.

При строительстве ЦОДа были использованы и другие инновации – прежде всего, использование BIM-технологий (технологий информационного моделирования) в проектировании и сопровождении проекта, а также использование 5D-моделей для контроля хода строительства. Их суть в том, что на 3D-модель строительства накладывается как график производства работ, так и стоимостные показатели, что позволяет в режиме реального времени контролировать и правильно планировать все эти параметры.

Первая очередь ЦОДа сдана 16 декабря и уже прошла экспертизу Руководства по энергоэффективному и экологическому проектированию (LEED, The Leadership in Energy&Environmental Desing). По ее результатам объект получил оценку 51 балл – это высокий, «серебряный» уровень.

Герман Греф, председатель правления Сбербанка России, заявил во время торжественного открытия ЦОД-2, состоявшегося 16 декабря: «Перед нашей командой стояла задача использовать российское оборудование. Если в первом центре обработки данных почти не было российских компонентов, все оборудование было импортное, то здесь уже большое количество машин российского производства. Решения, которые здесь были найдены российскими инженерами, находятся на крайнем рубеже самых передовых технологий».