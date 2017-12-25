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Москва, 26.12.2017

Депутаты рассказали, что дарят в Думе на Новый год

«Expert Online» 2017

Председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова рассказала RT о подарках, которые дарят в Думе в преддверии Нового года. По словам парламентария, это небольшие, ни к чему не обязывающие новогодние сувениры.

«В основном это ёлочки, фигурки Деда-Мороза и Снегурочки, новогодние шары и подобное. Сейчас очень большой выбор интересных и забавных новогодних украшений, которые поднимают настроение», — рассказала Савастьянова.

Иногда коллеги по Госдуме преподносят и нестандартные подарки, например мед с собственной пасеки.

«Коллеги, у которых есть своя пасека, угощают мёдом собственного изготовления. Это и необычно, и очень приятно», — добавила Савастьянова.

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