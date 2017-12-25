Греф увидел опасность новой «холодной войны» для США

Глава Сбербанка предупредил США, что в случае вешения масштабных санкций в отношении России холодная война покажется им «детской забавой».

Глава Сбербанка Герман Греф дал интервью британской Financial Times, в котором предостерег Вашингтон от введения широкомасштабных санкций против России.

«Один из главных банкиров России сказал, что потенциально далеко идущие новые санкции Соединенных Штатов могли бы "сделать так, что Холодная война показалась бы детской забавой"», — пишет издание. Впрочем, ранее Герман Греф заявил, что вряд ли новые санкции будут носить критический характер. Так, он назвал нерациональным шагом возможное отключение России от межбанковской системы SWIFT в рамках новых ограничительных мер со стороны США.

Вообще, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич, спектр возможных санкций, которые может ввести против России США, достаточно широк. В частности, сейчас основные ожидания связаны с введением ограничений на покупку российского госдолга. На руках у иностранных инвесторов сейчас находится до 30% российских ОФЗ. В результате же введения подобных санкций возможен активный выход нерезидентов из российских бумаг. При этом выход иностранных инвесторов, скорее всего, частично будет скомпенсирован спросом со стороны российских банков на данный инструмент. В этой связи в ИК «Фридом Финанс» ожидают роста доходностей российских бумаг порядка 100 – 150 пунктов.

Что же касается рубля, то быстрый выход иностранных инвесторов из ОФЗ существенно ударит по валютному рынку, уверен эксперт. Однако ЦБ уже не раз заявлял, что готовится к такому развитию событий. По словам Зварича, регулятор может увеличить активность в рамках операций валютного РЕПО, что позволит насытить рынок валютной. При этом банки, получая валютную ликвидность через операции РЕПО, и предоставляя ее на рынок, получат рубли, которые могут быть направлены на покупку ОФЗ. В этом случае, при прочих равных, котировки доллара могут прибавить порядка 2-3 рублей, после чего российская валюта начнет восстанавливаться. В результате можно говорить о том, что данные санкции окажут негативное влияние на наши активы, но оно будет краткосрочны.

Греф же, подчеркивает Богдан Зварич, говорит о более существенных санкциях, в частности об отключении от системы SWIFT, что может сказаться на международных платежах в России и из страны. Последствия подобного шага предсказать достаточно сложно, так как он нарушит платежные связи экспортеров и импортеров с западными компаниями и может стать серьезным ударом. И действительно в такой ситуации санкции могут привести к существенному росту напряжения между Россией и ее западными партнерами.

«С моей точки зрения, – говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, – плохо, что снова и снова вспоминают термин "холодная война", забывая саму суть этого явления. Это очень дорогое для участвующих в нем стран мероприятие, о выигрыше речь не идет в принципе, это дорогостоящая гонка вооружений и взаимных санкций, в результате которых точно пострадают граждане. Они заплатят ухудшением своего благосостояния, каждое домохозяйство "скинется" на холодную войну из своего домашнего бюджета».

Нашей стране нужно последовательно выстраивать внутри страны те технологические процессы, на закупку которых наложены санкции (например, технологии добычи нефти на шельфе), и на это у нас есть примерно пять лет, считает аналитик. С точки зрения Алексея Антонова, потенциал России в таком противостоянии существенно ниже, чем у США.

Прогоз Германа Грефа действительно заставляет вспомнить о том, чем же была холодная война между Западным и Восточным политико-военными блоками. Это был постоянный риск немедленного взаимного уничтожения. Сопутствующая такого рода противостоянию гонка вооружений намного превосходит ту, которая происходит сейчас. Военный бюджет США в объеме более 700 млрд долларов уже сейчас весьма велик даже для этой страны, которая, кстати, предпринимает сейчас масштабное снижение налогов. Настоящая «холодная война» потребует куда большего бюджета, отказа от снижения и, напротив, повышения налогов, и станет не стимулом экономического роста через ВПК, а тяжелым бременем, от которого в Америке давно отвыкли.

РФ, со своей стороны, в нынешней экономической модели с государственно-капиталистическим ОПК, способен, как можно осторожно предоложить, значительно более эффективно среагировать на рост военных расходов, чем это было в период позднего СССР. Предупреждение очень хорошо знающего российскую экономику Грефа, с элементом угрозы, по-видимому, учитывет его представление о нашем потенциале о о рисках для США.