Олег Табаков находится в критическом состоянии

Олег Табаков – прославленный советский и российский актёр, режиссёр, педагог, народный артист СССР – находится в крайне тяжёлом состоянии.

Накануне 82-летнему актёру неожиданно стало плохо. В настоящее время Табаков находится в сознании, но состояние его здоровья вызывает опасение у врачей, поэтому он переведёт в реанимацию и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, передаёт сайт «Пятого канала».

При этом уточняется, что буквально несколько дней назад Табаков, госпитализированный 27 ноября в Первую градскую больницу российской столицы, пошёл на поправку и даже ходил по палате. После этого медики предполагали, что он будет выписан из клиники на амбулаторное лечение примерно в середине января. Однако сейчас прогнозы специалистов уже не такие оптимистичные.

Напомним, в конце ноября Олег Табаков был госпитализирован в одну из московских больниц с диагнозом сепсис и синдром глубокого оглушения. Позже появилась информация, что артист перенёс экстренную операцию.

Олег Табаков родился в 1935 году в Саратове в семье врачей. В 1953-м окончил школу, поступил в Школу-студию МХАТ, где был в числе лучших студентов.

Дебютировал в кино - в драме Михаила Швейцера по повести Владимира Тендрякова «Тугой узел» (1956). Всего на счету актера роли более чем в 100 картинах. Наиболее известные из них «Достояние республики» (1972), «Семнадцать мгновений весны (1973), «Двенадцать стульев» (1976), «Д'Артаньян и три мушкетёра» (1978), «Ах, водевиль, водевиль…» (1979), «Человек с бульвара Капуционов» (1987), «Ширли-Мырли» (1995), «Сирота Казанская» (1997) и многие другие.

Награждён многочисленными государственными премиями. Полный кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством». Возглавляет МХТ им. А. П. Чехова. Входит в Совет по культуре и искусству при Президенте России.