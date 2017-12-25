Опубликован рейтинг самых значимых научных исследований 2017 года

Исследование, посвящённое различным типам питания, признано интернет-пользователями самым популярным научным открытием уходящего 2017 года.

Авторы этой научной работы, опубликованной в издании The Lancet, сравнили рацион 153 тыс. человек из 18 стран. Согласно исследованию выяснилось, что диета с низким содержанием жиров повышает вероятность возникновения сердечных приступов и болезней сердца. Диета же с низким содержанием углеводов, напротив, улучшила здоровье людей с сердечно-сосудистой недостаточностью. Таким образом, исследователи доказали, что в приемлемых количествах жир – не враг сердца, а между тем, углеводы определённо наносят куда больший вред жизненно важному органу.

Такие данные приводит лондонская компания Digital Science, запустившая проект Altmetric, в рамках которого ежегодно в декабре выпускается рейтинг исследований, которые наиболее активно освещались и обсуждались на новостных сайтах и в социальных сетях.

Вторую строчку рейтинга заняло исследование о психическом здоровье молодых учёных, согласно которому, для аспирантов работа над достижением академической степени, как правило, заканчивается развитием психических расстройств. При этом утверждается, что они страдают от таких нарушений намного чаще, чем обычные студенты или уже состоявшиеся учёные. Причём в более чем 30% случаев речь идёт о депрессиях и других аналогичных проблемах.

Тройку лидеров замкнула работа о гендерных различиях. Как выявили исследователи, для пожилых людей, которые обращаются за медицинской помощью, большую роль играет тот факт, кто именно их лечит. Точнее, какого пола их врач.

По статистике, пожилые пациенты, которых лечат женщины, умирают реже, чем те, которые доверились мужчинам. Кроме того, в первом случае наблюдается меньше повторных госпитализаций. Предполагается, что всё дело в практическом подходе к лечению.

В ТОП-10 научных работ, которые наделали больше всего шума в Интернете и соцсетях также вошли: исследование, в ходе которого в США был впервые отредактирован геном жизнеспособного эмбриона человека; статья, в которой говорится, что из-за социальных стереотипов девочки с шести лет начинают думать, что мальчики умнее; исследование городских экосистем насекомых; научная работа об «эпидемии ожирения»; рассказ об обнаруженном недавно оперённым хвосте динозавра, 99 млн лет назад угодившего в янтарную ловушку (это открытие поможет более точно восстановить эволюционную историю древних ужасных ящеров и сделать выводы об их внешнем виде и образе жизни); новость о создании вакцины против вируса Эбола и работа по созданию первого прототипа искусственной матки, условия в которой максимально приближены к естественным.