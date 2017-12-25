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Москва, 26.12.2017

Среди жертв «взбесившегося» автобуса в Москве один несовершеннолетний

«Expert Online» 2017

Установлены личности двух погибших в результате ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар» в Москве. 

Это 38-летняя Михайлова Е. и 27-летний Карпов А., передаёт сайт газеты «Известия».

Кроме того, издания публикует список всех жертв и пострадавших «взбесившегося» автобуса. При этом отмечается, что среди погибших 17-летний подросток. Однако его фамилия пока не называется.

Напомним, в Москве в районе станции «Славянский бульвар» рейсовый автобус съехал в пешеходный переход. В результате случившегося погибли 4 человека. Травмы различной степени тяжести получили от 11 до 13 человек. Некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

Согласно предварительной информации, автобус могла «подрезать» другая машина или у него отказали тормоза. При этом версия теракта в качестве причины въезда автобуса в подземный переход не рассматривается.

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